Roma | resta incastrata tra porte metro | ferita

Da cinque anni ricercata in Romania per furto - arrestata a Bari : presa 30enne : Approfondimenti Sbarca al porto con la madre, ma era ricercato per maltrattamenti alla moglie: arrestato 43enne 25 gennaio 2019 Era ricercata dal 2014 dopo una condanna in Romania a 6 anni di ...

Roma : spaccio sostanze stupefacenti in negozi canapa - arrestati : Roma – Ha condotto all’arresto di due persone, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, l’operazione condotta dal personale della Questura di Roma (divisione Polizia Amministrativa e Sociale e commissariato Porta Maggiore) insieme a quello di Polizia locale di Roma Capitale, Agenzia delle Dogane ed Asl Roma 2. Il pool di operatori, tra cui chimici della agenzia dogane, avviando un’attivita’ di ...

Roma : 1 kg di marijuana nello zainetto - arrestata : Roma – Il modus operandi messo a punto a Roma dagli spacciatori al Pigneto e’ ben noto agli agenti della Polizia di Stato del commissariato Porta Maggiore diretto da Augusto Pallante; la droga viene ben occultata all’interno di zaini per poi essere trasportata. Questa volta una 26enne nigeriana, oltre ad averla confezionata accuratamente, ha cosparso lo stupefacente di un’essenza profumata in modo da poter camuffare ...

Roma : armato di pistola rapina prostituta - arrestato 24enne : Roma – I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un 24enne Romano, con precedenti, per rapina aggravata ai danni di una donna che si prostituiva in viale Marconi. L’uomo, armato di pistola, dopo essersi avvicinato alla vittima, una 23enne di nazionalita’ romena, l’ha minacciata puntandole la canna dell’arma alla tempia, riuscendo cosi’ a rapinarla della borsetta, al cui interno erano ...

Karsdorp resta alla Roma. 'Datemi altre possibilità' : alla fine del mercato manca poco più di una settimana, ma Monchi ha deciso: Rick Karsdorp resterà alla Roma. L'olandese, che per la prima volta in 18 mesi a Trigoria ha giocato due partite di fila dal ...

In You 2 su Netflix una potenziale redenzione di Joe - ma resta il problema di Romanticizzare uno stalker assassino : L'arrivo di You 2 su Netflix non è imminente ma le riprese cominceranno a breve: la piattaforma ha annunciato che molto presto diffonderà i nuovi episodi della serie diventata rapidamente un fenomeno virale durante le festività natalizie, nonostante le polemiche suscitate per l'argomento trattato. Contrariamente alla sua solita policy - Netflix non divulga i dati sulle visualizzazioni delle sue serie tv - per You la piattaforma ha fatto ...

Roma : trovato ubriaco alla guida sorvegliato speciale - arrestato : Roma – Era notte fonda, quando una pattuglia della Stazione Carabinieri Roma Tor Vergata lo ha notato zigzagare a bordo di una Classe A, in via Casilina. Raggiunto e bloccato dopo poco, i Carabinieri si sono ritrovati davanti ad un 45enne Romano, appartenente alla famiglia Casamonica, che hanno subito riconosciuto, dato i suoi numerosi precedenti e lo hanno arrestato, per l’inosservanza alla misura di prevenzione della sorveglianza ...

Roma : danneggia auto carabinieri per riavere soldi droga - arrestato : Roma – Ha lanciato una busta piena di effetti personali, contro il finestrino posteriore di una Punto dei carabinieri che stava transitando in via Amato, nei pressi del Tribunale di Roma, perche’ rivoleva i soldi da quei carabinieri che il giorno prima lo avevano arrestato per spaccio e che nell’occasione gli avevano sequestrato droga e soldi; quest’ultimi, poiche’ ritenuti provento dell’illecita ...

Roma : rapinò carico tabacchi con taglierino - arrestato 47enne : Roma – Questa mattina, i Carabinieri della Stazione Roma San Paolo hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma nei confronti di un 47enne Romano, senza occupazione e con precedenti, ritenuto responsabile del reato di rapina. Il provvedimento cautelare e’ stato emesso su richiesta della Procura della Repubblica di ...

Magistrati arrestati - Nardi aspirava a una nomina al Comune di Roma : "M5S chiese curriculum" : Il gip: "Un esponente politico vicino al Movimento 5 Stelle lo invitò ad inviare un proprio curriculum alla segreteria della sindaca Raggi". Nardì parò della possibilità di essere nominato vice capo di gabinetto

A Roma sono state arrestate 15 persone per traffico illecito di rifiuti : A Roma sono state arrestate 15 persone accusate di traffico illecito di rifiuti. I carabinieri hanno anche sequestrato 25 autocarri per il trasporto di rifiuti e in totale 57 persone sono state indagate nell’ambito dell’operazione “Tellus”. Ha scritto Repubblica, che i carabinieri

Roma : uomo a terra coperto di sangue - arrestato aggressore : Roma – Un uomo di 32 anni è stato arrestato ieri sera dagli agenti del I gruppo Centro “Ex Trevi” della Polizia Locale con l’accusa di violenza, resistenza a pubblico ufficiale e per il reato di lesioni personali procurate ai danni di un cittadino di nazionalità tedesca, a seguito di un’aggressione avvenuta in via della Pigna poco dopo le 19:00. Ad attirare la pattuglia, in servizio di controllo nella zona, un gruppetto di persone ...

Scontri Napoli-Verona - due arrestati già coinvolti in un blitz contro Romanisti : Sono stati arrestati tifosi del Napoli per gli Scontri in occasione della partita contro il Verona dello scorso 6 gennaio, colpiti dal provvedimento anche due persone già destinatarie di misure cautelari per avere preso parte all’agguato nei confronti di tifosi della Roma lo scorso aprile nel match di ritorno di Champions League contro il Barcellona. Si tratta di Carmine Cacciapuoti e di Diego Infante, finiti in carcere anche Tommaso ...

Arrestati due magistrati del Tribunale di Roma. I pm : «Soldi e diamanti per le sentenze» : Un nuovo terremoto giudiziario si abbatte sulla giustizia pugliese: sei misure cautelari sono state disposte questa mattina nei confronti di due magistrati, attualmente a Roma ma in passato in...