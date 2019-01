Roma-Reggio Calabria | Udicon accusa Trenitalia | In ritardo quasi l' 80% dei

Allerta Meteo Emilia-Romagna : domani arriva il grande freddo tra Modena e Reggio : “Nella giornata di giovedì 10 Gennaio correnti fredde settentrionali determineranno una diminuzione della temperatura ed in particolare sulla sottozona E1 (area montana modenese-reggiana) i valori termici medi giornalieri risulteranno compresi tra -3 e -5°C. Sull’appennino romagnolo e relativa area pedecollinare locali addensamenti potranno dar luogo a sporadiche nevicate senza accumuli al suolo“: la protezione civile ...

Volo d’emergenza dell’Aeronautica Militare da Reggio Calabria a Roma per un bimbo di 2 anni in imminente pericolo di vita nella Notte di San Silvestro : Non si ferma neanche per l’ultimo dell’anno l’attività dell’Aeronautica Militare a favore della collettività: un Falcon 50 del 31° Stormo di Ciampino è in Volo in questo momento verso Reggio Calabria, dove imbarcherà un bambino di due anni in imminente pericolo di vita a causa di una grave insufficienza cardio respiratoria. L’aereo con a bordo il piccolo, accompagnato dalla mamma, dal papà e da un medico, farà successivamente ritorno sullo scalo ...

Vincono Inter e Roma - pareggio tra Lazio e Torino : L’ultima giornata del 2018 La Serie A saluta il 2018 con sette partite giocate alle 15. I risultati più importanti riguardano Inter e Roma, che Vincono sui campi di Empoli e Parma. Un solo gol per l’Inter, con Keita Balde; per la Roma, segnano Cristante e Under. I nerazzurri sono a due punti dal Napoli, in attesa che la squadra di Ancelotti giochi contro il Bologna. I giallorossi di Di Francesco accorciano sulla Lazio, fermata ...

Vincono Roma e Inter - pareggio Lazio : 16.58 Successi di Inter (a Empoli) e Roma (a Parma). La Lazio pareggia in casa col Torino. Goleada Atalanta e prima vittoria del Chievo a spese del Frosinone. JUVENTUS-SAMPDORIA 2-1 CHIEVO-FROSINONE 1-0 EMPOLI-Inter 0-1 GENOA-FIORENTINA 0-0 PARMA-Roma 0-2 Lazio-TORINO 1-1 SASSUOLO-ATALANTA 2-6 UDINESE-CAGLIARI 2-0 NAPOLI-BOLOGNA ore 18 MILAN-SPAL ore 20.30

Calcio - Serie A 2018-2019 : Cagliari-Roma 2-2 - pareggio amaro per i giallorossi alla Sardegna Arena : Un pari (2-2) decisamente amaro per la Roma di Eusebio Di Francesco nel match contro il Cagliari, valido per la quattordicesima giornata di Serie A. I giallorossi avanti di due gol si sono fatti raggiungere dai rossoblu, alla Sardegna Arena, nonostante i sardi abbiano concluso la loro partita 9 contro 11 per le espulsioni di Ceppitelli e di Srna. I capitolini erano andati a segno con Cristante al 14′ e Kolarov al 41′ ma poi Ionita e ...