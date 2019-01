Roma-Milan | Serie A | diretta tv su Sky domenica 3 febbraio

Milano - automobilista entra in Tangenziale est contRomano : un morto e quattro feriti : E' accaduto a Milano, tra la notte di venerdì 25 e sabato 26 gennaio, intorno alle ore 3:30 in Tangenziale est, un'auto che percorreva l'A51 è entrata contromano causando un grave incidente. Il bilancio della tragedia è di un morto e quattro feriti, di cui una donna e tre uomini che sono stati condotti in ospedale in "codice giallo", in condizioni abbastanza gravi, ma sembrerebbero essere fuori pericolo di vita. I veicoli interessati sono tre: ...

Roma - il Pg : è una città tra le più sicure al mondo |Da Milano : al Nord mente unica per roghi di rifiuti : Nelle relazioni inaugurali ogni procuratore generale affronta un tema specifico. A Napoli si denuncia la carenza di organici, a Torino si lancia l'allarme-prescrizione, Trieste ricorda l'arresto di Battisti...

Milano - auto contRomano in tangenziale est : grave incidente nella notte. Un morto e quattro feriti : Un uomo è morto e quattro persone sono rimaste ferite in modo non grave in un incidente avvenuto nella notte, alle 3.25, sulla tangenziale est di Milano al km 10,35, all’altezza di Cascina Gobba, in direzione nord. A provocare lo schianto, secondo la ricostruzione della polizia stradale, un’auto condotta da un uomo di 53 anni che ha imboccato contromano la carreggiata, scontrandosi con una prima vettura con a bordo due persone. Dopodiché il ...

Giovanni Malagò : “Il mio sogno? Vedere le Olimpiadi estive a Roma. Spero in Milano-Cortina - dialogo col Governo” : Giovanni Malagò ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport. Il Presidente del Coni si è soffermato sulla riforma dello sport prevista dal Governo: “Sono poco filosofo e molto pragmatico. Oggi siamo in una fase di grandissimo dialogo ma allora era giusto esprimere le contrarietà, così come oggi è giusto parlare. Ho molto apprezzato Giorgetti quando ripete che non può esserci un governo che non dialoghi col Coni e viceversa. ...

Milan-Napoli - un video con Romagnoli per dire no al razzismo : 'Rispetto per tutti - sempre' : Un video per dire no al razzismo, con protagonista il capitano Alessio Romagnoli . È questa l'iniziativa lanciata dal Milan in occasione della partita che i rossoneri giocheranno sabato 26 gennaio a ...

Alice Merton in Italia - in concerto a Roma e Milano : biglietti in prevendita : Alice Merton in Italia per due concerti nel mese di maggio 2019. Sono stati annunciati gli spettacoli in programma per il tour europeo che nel 2019 porterà Alice Merton ad esibirsi anche nella penisola per due serate live a Roma e a Milano. Alice Merton in Italia si esibirà il 22 maggio all'Auditorium Parco della Musica della Roma, nella Sala Petrassi, e il 23 maggio ai Magazzini Generali di Milano, per gli unici due eventi nostrani del suo ...

L'ex Lazio e Milan Stam rivela : 'Quando ero a Roma ho rifiutato il City' : Nel 1998 è passato al Manchester United , è diventato un pilastro dei Red Devils dopo essere stato il difensore più costoso del mondo, grazie al suo passaggio dal Psv Eindhoven. 3 anni in Premier, poi il passaggio alla Lazio in Serie A. Il club biancoceleste, va in difficoltà, Stam può essere ceduto. LA RIVELazioNE - E L'ex ...

Analisi fatturati : Juve fuori dalla top10. Cresce l'Inter - Roma davanti al Milan : Deloitte Touche Tohmatsu è un'azienda di servizi di consulenza e revisione, la prima nel mondo in termini di ricavi e numero di professionisti e come ogni anno ha stilato il report Football Money League 2019 che analizza ricavi e fatturati di tutti i top club d'Europa e le più importanti ...

Roma : senza Under con Atalanta e Milan : ANSA, - Roma, 22 GEN - Ennesimo stop fisico in casa Roma dopo quelli di Juan Jesus e Perotti. Eusebio Di Francesco dovrà fare a meno di Cengiz Under almeno fino alla prima settimana di febbraio. L'...