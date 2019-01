Roma | Mancini richiesto da Di Francesco | c’è l’intesa con l’Atalanta

Gianluca Mancini promesso sposo della Roma : vicino l’accordo con l’Atalanta per l’estate : Gianluca Mancini non si muoverà dall’Atalanta in questa sessione di calciomercato, a giugno però potrebbe vestire la maglia della Roma La Roma ha messo le mani su Gianluca Mancini. Il reparto arretrato dei giallorossi necessita di un ringiovanimento ed anche di qualche calciatore di spessore in vista della prossima stagione. Sì perchè in questo gennaio l’Atalanta è stata chiara, non cederà il calciatore ex Fiorentina. ...

Roma : Tonali con Mancini - prestito per Pellegrini : Roma made in Italy. Il ds Monchi ha l'accordo col difensore Mancini dell'Atalanta per la prossima stagione e, sempre secondo la Gazzetta dello Sport , tratta anche il giovane centrocampista Tonali del Brescia. In uscita prestito per Luca Pellegrini : il Cagliari sorpassa la Spal, che ci ha provato invano anche con Defrel , ora in prestito ...

Atalanta-Roma - con Mancini e Kolarov le difese vanno all'attacco : Parola alla difese. Sì perché nessuno in serie A e in Europa, nei 5 tornei più importanti, segna quanto Roma e Atalanta con i reparti arretrati. Dodici gol a testa, con i giallorossi che si fanno ...

Roma-Mancini - pressing forte. Ma attenzione al Bayern : Dea, ora che si fa? Zero dubbi, se dipendesse da lui: si resta fino a fine stagione, poi si vedrà. È la volontà di Mancini. Talento che piace, eccome, sul mercato. A Zingonia il telefono squilla, ...

Calciomercato - Mancini alla Roma? L’agente fa il punto sulla trattativa : Calciomercato, il centrale dell’Atalanta Mancini è alle prese con la trattativa serrata con la Roma che lo vorrebbe in giallorosso Stefano Castelnovo, agente del difensore dell’Atalanta Mancini, ha parlato del futuro del proprio assistito. Il centrale atalantino è stato accostato con insistenza alla Roma nelle ultime ore, sopratutto a seguito dell’infortunio di Juan Jesus. L’agente del calciatore, parlando a ...

Calciomercato Roma - l'agente di Mancini : «Con i giallorossi i contatti vanno avanti già da un po'» : Roma - Stefano Castelnovo , agente di Gianluca Mancini , è intervenuto ai microfoni di TeleRadioStereo per parlare delle voci che riguardano il giovane difensore nerazzurro, già a quota cinque reti ...

Roma - Mancini richiesto da Di Francesco : Monchi vuole chiudere subito : Roma Mancini – La Roma è al lavoro per il mercato, un lavoro duro quello di Monchi che è chiamato a rinforzare una rosa che deve diventare competitiva per la lotta Champions. Monchi lavora in questi giorni già per l’estate, oltre che per (eventuali) riparazioni invernali. Ed infatti è confermato l’interesse per Gianluca Mancini, 22 anni, […] L'articolo Roma, Mancini richiesto da Di Francesco: Monchi vuole chiudere subito proviene da ...

Mercato Roma - Defrel torna a Trigoria : Atalanta nell'affare Mancini o Premier League : Sarà solo di passaggio , perché come riportano 'La Gazzetta dello Sport', 'Messaggero', e 'TuttoSport', l'attaccante francese sarà ceduto , in Italia o all'estero . Due le possibili soluzioni per ...

Roma - mani su Mancini. Defrel si avvicina all'Atalanta : La Roma mette le mani su Gianluca Mancini . Come scrive il Corriere dello Sport , i giallorossi hanno bloccato il difensore dell' Atalanta per 25 milioni di euro. Nei discorsi con i bergamaschi è finito anche il nome di Defrel , sempre più vicino a lasciare la Sampdoria.

Mancini - parla l'agente : "A giugno Inter - Roma... o Premier" : Per età e doti tecniche, probabilmente in casa Atalanta è il giocatore con più mercato. Classe '96, difensore di professione. Segni particolari: segna. E parecchio. Quest'anno già 4 squilli in Serie A,...

La Roma si inserisce per Mancini : tra il piano di Monchi e l'idea dell'Inter : Il dirigente spagnolo sta studiando diverse piste per il sostituto: secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport , l'obiettivo numero uno di Monchi è Gianluca Mancini , 22enne difensore dell' ...