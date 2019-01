Roma | in pressing su Barrios Ecco la nuova offerta

calciomercato

: @strumentiumani @eleonora_trotta Ma lui una cazzo di responsabilità ogni tanto se la prende? Ma lo vede come fa sch… - iulius1980 : @strumentiumani @eleonora_trotta Ma lui una cazzo di responsabilità ogni tanto se la prende? Ma lo vede come fa sch… - JonasMartelli : @pruzzobomber @CollarTurned_Up @OfficialASRoma Bello anche perché mi conferma il mio dubbio sul pressing alto della… - MatteoSciarra : @pruzzobomber @strumentiumani Secondo me manca spesso il coraggio. La roma deve migliorare anche a leggere le parti… -

(Di lunedì 28 gennaio 2019) Come riporta Sport Mediaset, i due club avrebbero già un accordo di massima. L'ultimo passo in avanti è stato fatto in queste ore e l'dei giallorossi sarebbe così formulata: prestito oneroso ...