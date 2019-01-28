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Roma | al via domani il countdown per EURO 2020 | iniziative in città

Roma | al via domani il countdown per EURO 2020 | iniziative in città A 500 giorni dal via, nelle 12 città sedi di gara inizierà un percorso di avvicinamento all'evento. Tra ...

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Roma, al via domani il countdown per EURO 2020: iniziative in città (Di lunedì 28 gennaio 2019) A 500 giorni dal via, nelle 12 città sedi di gara inizierà un percorso di avvicinamento all'evento. Tra queste anche Roma, che ospiterà il match inaugurale.

L'articolo Roma, al via domani il countdown per EURO 2020: iniziative in città

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