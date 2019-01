Ritorno al No-Euro? Il convegno M5S al Senato su spread e sicurezza nazionale

Pallanuoto - Euro Cup 2019 : Marsiglia-Ortigia 7-4. Servirà l’impresa in Sicilia nella semifinale di Ritorno : nella semifinale d’andata dell’Euro Cup di Pallanuoto l’Ortigia perde 7-4 a Marsiglia, ed ora Servirà una gran rimonta a Siracusa nella gara di ritorno programmata per fine febbraio. Non bastano ai Siciliani i tre gol di Giacoppo, mentre il miglior marcatore della serata è Durdic che tra le fila dei transalpini va in rete sei volte. Ottima partenza dei Siciliani nel primo quarto: i siracusani vanno in rete con Napolitano e ...

Il Ritorno di mister Brexit : Farage vuole la rivincita e infiamma gli anti-Europa : È evidente che l'élite politica vuole fermarla - ha spiegato Farage - Theresa May è impegnata in questo tradimento. Mi ributterò nella mischia e rifarò tutto, se devo. Ma stavolta non farò ...

Silvio Berlusconi annuncia il Ritorno in campo : candidato alle Europee : Silvio Berlusconi siederà nel prossimo Parlamento europeo. Il leader di Forza Italia ha ufficializzato il suo ritorno in campo. L’ex

Pattinaggio artistico - Europei 2019 : il Ritorno tra i grandi di Lucrezia Gennaro - a Minsk per ricominciare dopo lo stop : Il vivaio del singolo femminile italiano è in questo momento in grande fermento. In occasione dei Campionati d’Europa di Pattinaggio artistico che andranno in scena nella capitale bielorussa di Minsk dal 21 al 27 gennaio, avremo l’occasione di assistere, oltre a quello di Lara Naki Gutmann, all’esordio continentale della pattinatrice trevigiana Lucrezia Gennaro. L’atleta classe 2001, tesserata con l’Ice Skate ...

Milan - gli abbonamenti per il girone di Ritorno a partire da 195 euro : Il club rossonero prosegue nella vendita degli abbonamenti per la seconda parte di stagione. Sottoscrizione possibile fino al 27 gennaio. L'articolo Milan, gli abbonamenti per il girone di ritorno a partire da 195 euro è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Primarie Pd - il Ritorno di D’Alema per Zingaretti : “Congresso insieme”. E spunta l’ipotesi lista unica alle Europee : L’impegno per Nicola Zingaretti alle Primarie del Pd. E poi un listone unico di Progressisti. È uno scenario che provoca subito reazioni tra i dem quello evocato da Massimo D’Alema. Dopo mesi di silenzio, l’ex presidente del consiglio è tornato. E ha scelto il ventesimo anniversario di Italianeuropei, la fondazione che anima per intervenire sui destini del suo ex partito. Nessuna citazione diretta, né del Pd e neanche di Matteo ...

Dal 14 dicembre il Ritorno del buono spesa Eurospin da 150 euro su WhatsApp : bufala in agguato : Se ne sentiva quasi la mancanza e, infatti, da oggi 14 dicembre risulta nuovamente disponibile il buono spesa eurospin da 150 euro su WhatsApp. Contrariamente a quanto avvenuto in passato, visto che l'ultima catena di questo tipo risale al mese di agosto, non ci giriamo troppo intorno e diciamo subito che si tratta di una bufala, di quelle più fastidiose. Oltre ad alimentare false speranze di chi si giocherebbe volentieri il coupon presso un ...

Jennifer Aniston : euro Un Ritorno di Friends? È impossibile ed ora vi spiego il perché euro : una carriera in ascesa quella di Jennifer Aniston , sulla cresta dell'onda grazie alla sit-com "Friends" che a più di 10 anni dalla fine, è ancora una fra le serie tv più amate dal pubblico. In una ...

Dalla missione europea al Ritorno della naja : quando Salvini invade il campo della collega Trenta : L'ultimo botta a risposta, scaturito dall'ennesima invasione di campo, o sconfinamento che dir si voglia, di Salvini nei confronti della collega pentastellata Trenta, appartiene alla cronaca recente. Martedì pomeriggio, sbarcato da poche ore a Tel Aviv, il responsabile del Viminale annuncia via Twitter che avrebbe visitato i tunnel scavati da Hezbollah, 'il Partito di Dio' sciita ...

Pallanuoto - semifinali Euro Cup 2019 : l’Ortigia pesca il Marsiglia! Ritorno in Italia - a Siracusa si può scrivere la storia : L’urna di Nyon ha emesso il verdetto: nella semifinale dell’Euro Cup di Pallanuoto l’Ortigia dovrà affrontare i transalpini del Marsiglia. Andata in Francia il 23 gennaio, Ritorno a Siracusa il 27 febbraio: i siciliani, che già fin qui hanno completato un percorso senza precedenti per il club, possono davvero scrivere la storia. Certo, l’avversario francese è davvero ostico da superare, ma già in diverse occasioni nella ...

'No al Ritorno dei nazionalismi - sì all'Europa' - Mattarella - : Torino, 26 nov., askanews, - No al ritorno di nazionalismi che fanno 'tornare indietro i popoli'. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervistato a Torino dai giovani dell'...

Elisabetta Gregoraci : c euro è un Ritorno di fiamma con Flavio Briatore? : Appena un anno fa era terminato l'amore tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, la coppia d'oro del gossip italiano. Secondo i rumor e i pettegolezzi che sono trapelati in rete nelle ultime ore, ...

Veneto : Donazzan - 3 - 5 mln di euro per 14 progetti per Ritorno cervelli in fuga (3) : (AdnKronos) - “Sentiamo ogni giorno parlare di cervelli in fuga, di questo che è visto e percepito giustamente come un impoverimento del nostro territorio - continua Donazzan - noi a questi cervelli vogliamo rivolgere un messaggio chiaro: il Veneto è pronto a riaccoglierli. I progetti approvati favo

Veneto : Donazzan - 3 - 5 mln di euro per 14 progetti per Ritorno cervelli in fuga (2) : (AdnKronos) - I 14 progetti valutati sono così suddivisi: 3 progetti afferiscono alla linea Brain exchange per la crescita del territorio che ha la finalità sostenere processi di innovazione sociale e sviluppo sostenibile aumentando gli investimenti in ricerca e sviluppo, attraverso il ricorso a fig