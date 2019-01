Ripartono dopo 18 anni gli impianti scioviari di Camporotondo | tanti sciatori in

Guida Autonoma - Uber - i collaudi Ripartono dopo l'incidente : A nove mesi dall'incidente mortale in Arizona e dal conseguente arresto di tutte le attività di sperimentazione, Uber è pronta a riaprire la sperimentazione stradale delle auto a Guida Autonoma. Secondo le informazioni diffuse da Bloomberg l'azienda ha ricevuto l'ok dal dipartimento dei trasporti della Pennsylvania per circolare nella città di Pittsburgh. In parallelo sono tornate a circolare altre vetture anche a San Francisco e Toronto, ma in ...