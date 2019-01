Revenge porn | arriva una proposta di legge anche in Italia

La proposta di legge per combattere il Revenge porn. Laura Boldrini : “Raccolte 100mila firme” : Una petizione, lanciata, su Change.org, ha raggiunto 100mila adesioni per ottenere finalmente una legge contro il 'revenge porn', cioè la condivisione in rete di foto o filmati intimi, senza il consenso delle vittime. A Montecitorio oggi si è svolto un incontro, a cui ha partecipato anche Laura Boldrini, che ha raccolto la sfida.Continua a leggere

Serve una legge contro la "Revenge porn" : La politica al passo con i tempi.Più che uno slogan dovrebbe essere un'esigenza per la nostra classe dirigente, la capacità di leggere il presente e indicare una direzione per il futuro. Quella che non passa solamente per scelte strategiche a grandissimo respiro, penso alla riconversione ambientale del nostro vivere, ma pure da piccoli e fondamentali tasselli per regolare come nella contemporaneità abbiamo l'esigenza di ...

Revenge porn - sul Web una petizione per chiedere l’introduzione del reato anche in Italia : Insieme in Rete con I Sentinelli e Bossy hanno diffuso una petizione attraverso la piattaforma Change.org per chiedere al presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, una legge per contrastare il fenomeno del Revenge porn, la pratica che in sostanza consiste nella pubblicazione o nella minaccia di pubblicazione di foto o video intimi senza il consenso della persona ripresa spesso a scopo di estorsione.Continua a leggere