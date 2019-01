Resident Evil 2 è il più grande lancio di un gioco Capcom da Resident Evil 7

Resident Evil 2 apre al ritorno di Resident Evil 3 : Capcom ci pensa? : L’attesa per il remake di Resident Evil 2 è finalmente terminata: il ritorno del secondo capitolo della saga horror di Capcom è stato salutato in maniera piuttosto calorosa dal pubblico videoludico, con le vendite che sono da subito impennate, foraggiate anche dalle entusiastiche recensioni piovuto dalle testate di tutto il mondo. Il merito va ovviamente agli addetti ai lavori e all’impegno profuso in fase di sviluppo, con Resident Evil 2 che è ...

Resident Evil 2 : Recensione e Gameplay Trailer : Resident Evil è tornato, più terrificante e spietato che mai, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione di Resident Evil 2. Resident Evil 2 Recensione Il nuovo Resident Evil 2 è un remake dell’originale uscito nel lontano 1998, titolo che accompagnò la crescita di molti spaventando anche i giocatori dell’epoca, nonostante la tecnologia a disposizione non era poi cosi brillante come quella ...

Terrificanti statistiche per Resident Evil 2 : i numeri del remake : Capcom ha finalmente riportato in vita Resident Evil 2! A 21 anni dall'uscita del survival horror che morse la prima PlayStation nel 1998, il colosso di Osaka ha infatti reso disponibile un intrigante remake. Il gioco è nei negozi da ieri, 25 gennaio, nelle versioni PC, PlayStation 4 e Xbox One. Ed è bello come un tempo, o forse ancora di più, a sentire le recensioni degli esperti. Raccoon City, la sua elegante Stazione di Polizia e i Laboratori ...

Resident Evil 2 : Tutte le combinazioni per le casseforti : Dopo avervi parlato di Come ottenere Tutte le chiavi e Dove trovare, come ottenere e usare i medaglioni in Resident Evil 2, quest’oggi vi sveleremo le combinazioni da utilizzare per aprire le casseforti che incontrerete nel gioco. Resident Evil 2: Guida a lucchetti e casseforti Se amate esplorare le varie stanze del gioco, vi sarete sicuramente imbattuti in alcune casseforti, ecco come aprirle: Cassaforte Ufficio ...

Resident Evil - la serie tv in lavorazione per Netflix : Anderson, si rivelano una nuova gallina dalle uova d'oro: costate complessivamente 288 milioni di dollari, incassano nel mondo 1,233 miliardi abbondanti. Constantin Film sta attualmente lavorando a ...

Gli italianissimi Invader Studios - padri del progetto Daymare : 1998 - compaiono tra i ringraziamenti speciali di Resident Evil 2 : Capcom ha deciso di rendere omaggio ai ragazzi di Invader Studios, l'italianissimo team che nel 2015 ebbe l'idea di realizzare un remake non ufficiale di Resident Evil 2. Il progetto, dopo aver conosciuto una fase iniziale su Unity ed essere passato all'Unreal Engine 4, attirò l'attenzione di Capcom stessa e dette il la per lo sviluppo di Daymare: 1998, germogliato dalle ceneri poligonali di questa remaster.Ora che il remake ufficiale di uno dei ...

Resident Evil 2 Guida ai medaglioni : Dove trovarli - come ottenerli e usarli : In Resident Evil 2 vi imbatterete all’inizio dell’avventura in una statua raffigurante una donna, la quale vi chiederà di introdurre alla base dei medaglioni, con i quali potrete aprire un passaggio segreto che vi condurrà nel garage e non solo. In questo articolo vi riportiamo Dove trovare i medaglioni, come ottenerli ed utilizzarli. Resident Evil 2: Guida ai medaglioni A seguire tutte le istruzioni per trovare, ...

La nuova serie di video "Report" di Resident Evil 2 si concentra sulla stazione di polizia - l'Umbrella Corporation - i personaggi e molto altro. : Finalmente l'attesissimo remake di Resident Evil 2 è arrivato su PC e console e, insieme al gioco, è arrivata anche la nuova serie di video "Report".Grazie alla segnalazione di Gematsu, apprendiamo che in rete sono comparse delle nuove clip che fanno parte della serie "Report". Questa volta i video si concentrano sulla stazione di polizia, l'Umbrella Corporation, i personaggi, la minaccia che incontreremo nelle fogne e le mostruose creature. Che ...

Resident Evil 2 : Tutte le combinazioni delle erbe : Se state giocando a Resident Evil 2, indipendentemente dalla difficoltà selezionata, avrete sicuramente bisogno delle erbe per ripristinare la barra della salute e usufruire di determinati benefici. In questo articolo vedremo Tutte le combinazioni possibili. Resident Evil 2: Guida alle erbe Nel corso del’avventura vi imbatterete in tre tipologie di erbe: Verdi: Ripristina la salute Blu: Rimuove lo status di avvelenato ...

Resident Evil 2 remake vs originale : il VIDEO confronto : 25/01/2019 Scienza e tecnologia Resident Evil 2 è già disponibile negli store per PlayStation 4, Xbox One e PC , via Steam, E' il giorno di Resident Evil 2 , uno tra i VIDEOgiochi più attesi dell'anno che segna ...

Guida Resident Evil 2 Remake - dove trovare e come aprire tutti gli armadietti : Il grande giorno di Resident Evil 2 è finalmente arrivato! A tre anni dal primo annuncio, Capcom porta infatti su PlayStation 4, Xbox One e PC il rifacimento più atteso del 2019. Se non di sempre. Il Remake del classico survial horror del 1998 è quindi disponibile per l'acquisto da oggi, 25 gennaio, andando a scrivere la storia moderna dell'industria videoludica. D'altronde le recensioni parlano chiaro: il ritorno di Leon S. Kennedy e Claire ...

Resident Evil 2 : Come ottenere tutte le chiavi : Se avete seguito la nostra guida Resident Evil 2: Come ottenere la Magnum di Leon e la MQ11 SMG di Claire, vi sarete sicuramente imbattuti in numerose porte chiuse, alcune apribili con delle schede magnetiche, altre invece con determinate chiavi. In questo articolo vedremo Come ottenerle tutte! Resident Evil 2: Come ottenere tutte le chiavi Il gioco è ambientato nella stazione di polizia (ex museo), le porte da aprire sono ...

È in arrivo la serie tv tratta da Resident Evil : Originata come un adattamento piuttosto libero dei videogiochi Capcom (di cui in questi giorni è uscito un remake), la saga cinematografica di Resident Evil è iniziata nel 2002 e consiste a oggi di sei film, tutti che vedono come protagonista l’attrice Milla Jovovich nei panni dell’eroina Alice. Dopo l’ultimo film diffuso nelle sale nel 2016, pareva che ci fosse l’intenzione di tornare sul grande schermo con un reboot, ...