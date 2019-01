Reggio Emilia | sfruttavano richiedenti asilo per lavorare alla sicurezza dei concerti

Reggio Emilia - sfruttavano migranti per la sicurezza dei concerti di Vasco Rossi e Rolling Stones : 4 arresti : Utilizzavano, con falsi decreti prefettizi, profughi richiedenti asilo sbarcati dalla Libia, sottopagati e impreparati, per garantire la sicurezza di grandi eventi, fra cui i concerti dei Rolling ...

Serie A Basket - 17ª Giornata – Trieste batte Torino all’overtime - colpo Brescia a Reggio Emilia - sorride Venezia : tutti i risultati : Trieste piega Torino dopo un duro match concluso all’overtime, Brescia vince in trasferta a Reggio Emilia, sorride Venezia: i risultati delle sfide della 17ª Giornata di Serie A Dopo il successo di Cantù su Trento nel lunch match e le vittorie di Milano su Bologna e Avellino su Cremona, la domenica pomeriggio della 17ª Giornata del campionato di Serie A prosegue con altri tre incontri. Nella prima gara, Trieste e Torino giocano un match ...

Reggio Emilia. La Provincia celebra il Giorno della Memoria : Anche a Reggio Emilia, con una serie di iniziative, si è celebrato oggi il Giorno della Memoria. Alle 10.30, nella

Reggio Emilia - muore soffocato da un boccone durante una cena al ristorante : Nella giornata di martedì 22 gennaio, verso le ore 20.30, quella che doveva essere una tranquilla cena in famiglia a un ristorante in provincia di Reggio Emilia si è trasformata in una vera e propria tragedia. Un uomo è infatti morto soffocato a causa di un boccone andatogli di traverso. Inutili sono stati i soccorsi arrivati immediatamente sul posto e vano è stato pure il pronto intervento di una volontaria della Croce Rossa che stava cenando ...

Reggio Emilia - boccone di traverso durante cena al ristorante - cliente muore soffocato : Tutto si è consumato in pochi attimi. L'uomo si è sentito improvvisamente soffocare e non riusciva a respirare, chi era con lui ha subito chiesto aiuto e un'altra cliente del ristorante è intervenuta prima dell'arrivo dei sanitari del 118 ma ogni sforzo per salvare l'uomo è stato inutile: il settantenne è morto poco dopo l'arrivo in ospedale.Continua a leggere

Reggio Emilia - contrae un’infezione mentre è in viaggio di nozze : Federica muore a 34 anni : Federica Monti, 34 anni, è morta dopo essere tornata dal viaggio di nozze in Argentina: nel paese sudamericano ha probabilmente contratto un batterio che ha causato un'infezione all'intestino che le è stata fatale, distruggendo il suo sistema immunitario. È lutto a Reggio Emilia.Continua a leggere

Reggio Emilia - 23enne denuncia : “Io - incinta - sono stata stuprata e sequestrata per 20 ore” : Una ragazza di 23 anni della provincia di Reggio Emilia ha denunciato di essere stata violentata e sequestrata da due uomini di origine nordafricana lo scorso settembre, quando era al quinto mese di gravidanza. Uno degli aggressori, 45 anni, è stato arrestato: "La vittima ha partorito da pochi giorni ed è felice per la nascita, ma quanto accaduto è davvero tremendo".Continua a leggere

Reggio Emilia - offre un passaggio a una ragazza poi la violenta : arrestato : Prima si è offerto di darle un passaggio, poi l'ha violentata. Con le accuse di sequestro di persona e violenza sessuale aggravata i carabinieri di Bagnolo in Piano , Reggio Emilia, hanno identificato ...

Basket serie A - Sassari non si ferma : pranzo con vittoria su Reggio Emilia : Sassari-Reggio Emilia 82-71 La Dinamo prosegue la sua marcia, soffre contro un'incerottata Reggio Emilia, ma trova la vittoria al PalaSeeardmigni, . Dopo un emozionante tributo del pubblico Sassarese, ...

Reggio Emilia - la birreria chiude le porte a Casapound : Tanto tuonò che non piovve. Il clamore suscitato in questi giorni a Reggio Emilia dall'annuncio di Casapound di voler inaugurare sabato sera il tesseramento 2019 alla birreria Divina Commedia di via ...