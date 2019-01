Reggina da impazzire | ai dettagli per Francesco Cosenza

calcioweb.eu

(Di martedì 29 gennaio 2019) CALCIOMERCATO– Clamoroso mercato da parte della, il club calabrese a questo punto può considerarsi come una delle principali candidate alla promozione in Serie B. Dopo Bellomo, De Falco, Doumbia, Strambelli, Baclet e Martiniello lasta per chiudere anche altri colpi. Il prossimo sarà il terzino sinistro Procopio, ufficialità prevista entro le prossime ore. E non è finita, è aiinfatti il ritorno in amaranto del difensore, dopo un primo tentativo qualche giorno fa nuovo contatto con il Lecce ed accordo raggiunto, manca solo l’ok del calciatore che dovrebbe arrivare entro mercoledì.SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALEL'articoloda: aiperCalcioWeb.