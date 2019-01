Reddito di cittadinanza | figura del ' Navigator' | 1700 euro netti al mese per i nuovi tutor

Reddito di cittadinanza - Mattarella firma il decreto : ora il testo è atteso in Parlamento : A distanza di undici giorni dal via libera in Consiglio dei Ministri è arrivata anche la firma da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al decreto che include le misure di Reddito di cittadinanza e Quota 100. L'attesa è stata motivata da una serie di modifiche e limature al testo precedentemente approvato dal CdM lo scorso 17 gennaio, per queste ragioni si è accumulato un leggero ritardo per la firma del Colle. Il provvedimento ...

Reddito di cittadinanza e quota 100 pensioni - Mattarella firma il decreto : ecco cosa prevede : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il decretone con cui vengono introdotte le due misure cardine del governo: Reddito di cittadinanza e quota 100 in tema di pensioni. L'iter parlamentare del provvedimento partirà dal Senato. ecco cosa prevede il testo e come funzionano le due misure.Continua a leggere

Vi spiego il nuovo Reddito di cittadinanza «Ce lo chiede anche la Costituzione» : L’ideatore del provvedimento spiega come funzionerà il piano per il contrasto alla povertà e l’attivazione nel mercato del lavoro

La verità - vi prego - sul Reddito di cittadinanza : Pur in mancanza del testo ufficiale del decreto sul reddito di cittadinanza, ancora in attesa di pubblicazione, si può comunque formulare una valutazione sui punti cruciali della misura "simbolo" del Movimento 5 Stelle.L'oggetto innanzitutto. Il reddito di cittadinanza è chiaramente una misura assistenziale, il cui fine principale non è creare nuovi posti di lavoro e neppure facilitare l'incontro tra domanda e offerta di ...

Reddito di Cittadinanza e Quota 100 - Mattarella firma il decreto : MILANO - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto che include le misure di Reddito di Cittadinanza e Quota 100. Il testo, approvato dal consiglio dei ministri giovedì 17 ...

Reddito cittadinanza - ecco come funziona : Un provvedimento dall'"architettura complessa" che, oltre a "rinforzare il Rei in lungo e in largo", poggia su "un altro fondamentale pilastro, che potremmo definire 'lavorista', di riattivazione ...

Reddito di cittadinanza erogato alle aziende che assumono - al Sud avranno un doppio bonus : Il rdc (Reddito di cittadinanza) è una delle manovre inserite all'interno del decreto. Il rdc è la forma di aiuto economico che il Movimento 5 Stelle ha voluto attuare come misura contro la povertà e l'esclusione sociale. L'obiettivo finale del rdc è quello di formare professionalmente e promuovere il diritto al lavoro di ogni cittadino. Ciò si rende possibile grazie all'inserimento sociale di tutti i cittadini che rischiano di essere emarginati ...

Reddito di cittadinanza - toccherà ai navigator controllare i requisiti : La call per selezionare i 6mila navigator non è ancora stata pubblicata sul sito di Anpal, ma già per questi “coach”, chiamati ad affiancare, passo passo, i disoccupati percettori di Reddito di cittadinanza nella ricerca attiva di un impiego, si moltiplicano i compiti...

Come funziona il Reddito di cittadinanza (secondo Tridico) : Pasquale Tridico, ideatore della riforma, è professore di Economia del Lavoro all'Università Roma Tre e consigliere...