Real | Solari esalta Benzema

'As' : 'Se Solari resta Isco chiederà di lasciare il Real'. Juventus alla finestra... : MADRID, SPAGNA, - A Madrid è aut aut: o me o lui. A fine stagione sarà probabilmente questo che Isco dirà al Real Madrid . Il trequartista spagnolo - nel mirino di Juventus , Inter , Manchester City e ...

Real - Solari elogia Marcelo : 'Non ci sono dubbi sul suo amore per il club' : ROMA - 'La ricetta vincente, e unica, richiede impegno ed entusiasmo: è questo l'unico modo per essere sempre competitivi' . Così Santiago Solari , allenatore del Real Madrid , alla vigilia del match ...

Real : Solari - per vincere serve entusiasmo : ANSA, - ROMA, 23 GEN - "La ricetta vincente, e unica, richiede impegno ed entusiasmo: è questo l'unico modo per essere sempre competitivi". Così Santiago Solari, allenatore del Real Madrid, alla ...

Real Madrid : Isco in panchina - un amico attacca Solari su Instagram : Novanta minuti in panchina contro il Betis, giusto per chiarire una volta di più come in questo Real Madrid, secondo Santiago Solari, non ci sia spazio per Isco. Questa volta, però, il giocatore è ...

Polveriera Real Madrid : Solari fa fuori Isco e Marcelo - Perez si infuria e il mercato incombe : Il Real Madrid rischia di diventare una Polveriera. In casa dei tre volte campioni d'Europa e del mondo in carica dopo l'addio di Zidane e di Cristiano Ronaldo regna il caos e Santiago Solari , chiamato a raddrizzare la barca dopo la debacle di Lopetegui, ci sta mettendo del suo. Nonostante le ...

Real Madrid - Solari a Isco : 'Non sono qui per dare consigli - i miei calciatori sanno cosa devono fare' : Alla vigilia della trasferta di Siviglia nella casa del Betis, il Benito Villamarín, i fari in casa Real Madrid sono puntati su due nomi su tutti: il brasiliano Vinicius Jr, che in stagione ha già ...

Real - rottura Isco-Solari : Sergio Ramos conferma - la Juve sogna il colpo : Francisco Román Alarcón Suárez, semplicemente Isco , è da anni un vero e proprio pallino della Juventus , che lo ha seguito, sognato e la prossima estate potrebbe accoglierlo a Torino. Per anni ...

Real Madrid - tra Solari e Isco è rottura : La situazione tra Solari e Isco 'è complicata'. Se c'erano dubbi sulla difficile convivenza tra il neo tecnico del Real Madrid e il 26enne talento merengue, ci ha pensato il capitano blancos, Sergio ...

Nervi tesi al Real : Isco punge Solari sui social : Una scelta che non ha gradito e che non è sfuggita sui social, come si legge su 'Sport': a ridosso della gara Isco ha messo 'mi piace' - poi prontamente cancellato - a un tweet di un tifoso che ...

Real MADRID DI NUOVO IN CRISI - CONTE O MOURINHO? / Sembra già finita l'era Solari : Se la Serie A si è fermata la Liga va avanti con altre sfide interessanti e l'inatteso ko del REAL MADRID di Santiago Solari.

Real Madrid - Solari sta con Modric : "Basta regali" : E una Copa del Rey che ai campioni del Mondo non interessa granché ma che è diventata improvvisamente importante. Da valutare anche la reazione del Bernabeu, ultimamente sempre con larghi vuoti e una ...

Real - Modric duro : "Inizio di m...". Ma Butragueño e Solari attaccano la Var : un Real Madrid furioso al termine della cocente sconfitta casalinga contro la Real Sociedad, che ha aperto ufficialmente la crisi della gestione Solari. Nello 0-2 del Bernabeu, non sono mancate le ...

'Real Madrid - la conferma di Solari è a rischio' : Madrid - Il contratto siglato fino al 2021 non mette Santiago Solari al riparo da brutte sorprese, anzi, la sua posizione è più in discussione che mai. Secondo 'Ok Diario', la conferma del tecnico ...