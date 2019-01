Ranking Wta | Osaka chè balzo | E' la nuova numero1

Tennis - Ranking Wta (28 gennaio 2019) : Naomi Osaka nuova numero del mondo - Giorgi miglior azzurra : Naomi Osaka è la nuova numero uno del mondo. La giapponese grazie alla vittoria negli Australian Open 2019 è salita in vetta al Ranking. Al secondo posto c’è Petra Kvitova, sconfitta in finale proprio da Osaka. La migliore delle azzurre è Camila Giorgi in 27esima posizione. Top 10 WTA (Ranking al 28.01.2019) 1 Naomi Osaka (Giappone) 7030 2 Petra Kvitova (Repubblica Ceca) 6290 3 Simona Halep (Romania) 5582 4 Sloane Stephens (USA) 5307 5 ...

Tennis - Ranking Wta (14 gennaio 2019) : risale Petra Kvitova - perde una posizione Camila Giorgi : Alla vigilia degli Australian Open ecco la graduatoria con la quale si presentano le donne al primo Slam stagionale: guadagna due posti la ceca Petra Kvitova, che scavalca in un colpo solo l’ucraina Elina Svitolina e l’altra ceca Karolina Pliskova. Per il resto nessuna variazione tra le prime dieci al mondo. Top 10 WTA (Ranking al 14.01.2019) 1 Simona Halep (Romania) 6642 2 Angelique Kerber (Germania) 5505 3 Caroline Wozniacki ...

Ranking Wta tennis - la classifica aggiornata : Camila Giorgi è 27esima - unica nelle prime 100 : Il Ranking WTA di questo inizio 2019 non si può propriamente considerare scintillante per quanto riguarda l’Italia. nelle prime 100 classificate, infatti, troviamo solamente Camila Giorgi al numero 27, mentre tutte le altre sono oltre la 114esima posizione di Sara Errani. Al comando, invece, rimane saldamente la rumena Simona Halep davanti a Angelique Kerber e Caroline Wozniacki. Salgono di un gradino, in quarta e quinta posizione, Naomi ...

Ranking Wta : giù le azzurre - mentre Halep non molla la vetta : TORINO - Perde una posizione Camila Giorgi nella classifica pubblicata stamane dalla Wta, la prima del 2019: la 27enne marchigiana scende al numero 27 ed è sempre la prima delle azzurre. Perdono ...

Ranking Wta - Simona Halep numero uno - Giorgi 26esima : Roma, 31 dic., askanews, - E' stabile Camila Giorgi nella classifica pubblicata stamane dalla Wta, l'ultima dell'anno solare 2018: la 26enne marchigiana si conferma al numero 26, best Ranking, ed è ...

Atp e Wta : ecco il Ranking finale del 2018 : ROMA - L'ultima classifica dell'anno 2018 pubblicata oggi dall'Atp e dalla Wta certifica in maniera definitiva le posizioni dei migliori tennisti mondiali, già pronti alla nuova stagione, al via ...

Ranking Wta invariato dopo l’Elite Trophy : Halep al comando : Ranking WTA, Simona Halep in vetta alla classifica seguita dalla Kerber, top 10 invariata dopo l’Elite Trophy di Zhuhai Nessuna variazione nella top-ten mondiale che dopo la conclusione del Wta Elite Trophy di Zhuhai è arrivata al termine della stagione. Simona Halep è in vetta per la 43esima settimana consecutiva con un vantaggio di 1.046 punti sulla tedesca Angelique Kerber che precede la danese Caroline Wozniacki. Al quarto posto ...

Tennis - Ranking Wta (17 dicembre) : Simona Halep comanda - Camila Giorgi la migliore italiana - perde posizioni Sara Errani : Non ci sono cambiamenti nella top10 del Ranking WTA. Dopo la conclusione e la vittoria dell’australiana Ashleigh Barty nel WTA Elite Trophy di Zhuhai, la graduatoria delle migliori giocatrici è diventata definitiva in questo 2018. Simona Halep, dunque, rimane in vetta per la 43esima settimana consecutiva (la 59esima complessiva). La 27enne rumena, condizionata da un problema alla schiena nell’ultima parte di stagione, ha conservato ...

Tennis – Dall’abbigliamento al Ranking protetto : ecco come cambiano le regole WTA : La WTA annuncia nuove regole: dall’abbigliamento al ranking protetto in caso di maternità o infortunio, passando per le regolamentazioni sul prize money, ecco come cambiano le norme del Tennis femminile In vista della stagione 2019, la WTA ha discusso sul possibile cambiamento di alcune norme del regolamento, arrivando alla modifica di alcuni punti che, in passato, avevano generato qualche polemica. I principali cambiamenti ...