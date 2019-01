Rai nella bufera | paga 30mila euro a Beppe Grillo per i diritti dello sho Il Pd attacca

Rai nella bufera - paga 30mila euro a Grillo : Lo farà con un programma, C'è Grillo , in onda stasera su Raidue alle 21,15,, una 'summa' dei quarant'anni di carriera nel mondo dello spettacolo, per il quale percepirà 30mila euro a titolo di ...

La Porta Rossa su Rai2 nella giornata della memoria - anticipazioni quinta puntata del 27 gennaio : Riparte l'appuntamento con La Porta Rossa su Rai2, che farà compagnia al pubblico anche nella giornata della memoria. Stasera, domenica 27 gennaio, andrà in onda la replica della quinta puntata in cui scopriremo nuovi dettagli sulla talpa e sull'assassinio di Cagliostro. Infatti, pare che l'omicida sia ancora in circolazione e ciò vuol dire che Anna è più che mai in pericolo. La moglie del Commissario prosegue intanto le sue indagini in ...

La cultura a Roma nelle Biblioteche e nei Municipi nella settimana dal 28 gennaio al 3 febbRaio : Cronaca di una scomparsa Sovera, 2018, intervengono: Mauro Valentini e Pietro Orlandi. Municipio III . Alla Biblioteca Ennio Flaiano, via Monte Ruggero 39, è prolungata fino al 9 febbraio la ...

Morgan canta i Queen su Raidue - i social insorgono : «Freddie Mercury si rivolta nella tomba» : Grande successo su Twitter per lo speciale di Raidue dedicato ai Queen: applausi virtuali e nostalgia per la band di Freddie Mercury. Un po' meno convincente invece, a leggere i social, il ...

Morgan canta i Queen su Raidue - i social insorgono : 'Freddie Mercury si rivolta nella tomba' : Grande successo su Twitter per lo speciale di Raidue dedicato ai Queen: applausi virtuali e nostalgia per la band di Freddie Mercury. Un po' meno convincente invece, a leggere i social, il ...

La prova del cuoco - il ritorno di Antonella Clerici : impensabile - cosa mette sul piatto la Rai per convincerla : Continuano a circolare le voci sul possibile ritorno di Antonella Clerici al timone de La prova del cuoco. Dopo le smentite, l'indiscrezione torna clamorosamente d'attualità. Il popolare cooking show di Rai 1 è sempre al centro di rumors, e con lui la conduttrice, Elisa Isoardi. Come riporta il sett

I nati tra Gennaio e FebbRaio hanno più successo nella vita - la scienza lo dimostra - FOTO : Uno studio dimostra come le persone che hanno avuto successo nella vita siano nate tra Gennaio e Febbraio. Una serie di studi cercano di dimostrare che chi nasce nei primi mesi dell'anno riesce ad ...

Sannio - Raid nella villa di Mastella : 5 incappucciati entrano e rubano : Furto nella villa del sindaco di Benevento, Clemente Mastella, a Ceppaloni. In cinque sono entrati incappucciati nella residenza, dopo aver sfondato un vetro. L'allarme era stato inserito e...

Genova - muore opeRaio : colpito da pezzo caduto da una gru nella sede di Ansaldo : Un operaio di 42 anni, Eros Cinti, è morto sul lavoro poco dopo le 8 di mattina a Genova, nella sede di Ansaldo Energia. Come riporta Il Secolo XIX, l’uomo, un genovese padre di due figli (di 11 e 6 anni), sarebbe stato colpito da un pezzo di materiale caduto da una gru con cui stava movimentando un carico, forse a causa del forte vento. La vittima che viveva a Pontedecimo e lavorava per la Geko, una ditta esterna, era con alcuni colleghi ...

Belen Rodriguez sbarca in Rai - potrebbe essere nella giuria di Sanremo Young (RUMORS) : Nuova sfida professionale in vista per Belen Rodriguez? Stando alle indiscrezioni che ha riportato 'Tvblog' poche ore fa, sembra proprio che la soubrette sia in procinto di "traslocare" in Rai: pare che l'argentina sarà uno dei membri della giuria di un programma condotto da Antonella Clerici. La bella 34enne, dunque, dovrebbe lasciare Mediaset (non si sa se temporaneamente o definitivamente) per partecipare a Sanremo Young, lo show in onda da ...

Belen Rodriguez e Antonella Clerici in prima serata su Rai1 : Ritorno inaspettato di Belen Rodriguez in Rai. Dopo aver condotto per la quinta volta consecutiva Tu Si Que Vales, il talent di grande successo ideato e prodotto da Maria De Filippi ed essere stata ospite nella prima puntata della 22esima edizione di C’è Posta Per Te, Belen sarà una giurata di Sanremo Young, il programma di Antonella Clerici che andrà in onda da venerdì 15 febbraio in prima serata sul primo canale della Tv di Stato. Non è la ...

Spettacoli e show nella Fortezza - il nulla osta entro fine febbRaio : Il via libera consentirà la concessione quinquennale del bene, ancora dello Stato, a Polo museale Toscana, Comune e Fondazione Firenze radioterapia oncologica

Una bimba cosentina nella fiction di Raiuno "Liberi di scegliere". I complimenti del sindaco Occhiuto alla piccola Karol Mazzei : COSENZA Andrà in onda su Raiuno in prima serata il prossimo 22 gennaio Liberi di scegliere, un film ispirato a una storia di cronaca e ambientato nel Sud Italia. Nel cast compare anche una bambina cosentina di 9 anni, Karol Mazzei. "Ci inorgoglisce apprendere che una nostra giovanissima concittadina " è il commento del ...

Parigi - il giornalista Rai ferito nella camera d’albergo distrutta : “C’è stata un’esplosione violentissima” : Matteo Barzini, inviato di Agorà, è rimasto ferito dopo l’esplosione avvenuta in un panificio a Parigi. Il giornalista ha pubblicato una serie di video su Instagram per raccontare ciò che gli è successo. Barzini, che appare ferito in testa, pernottava nell’hotel che è stato coinvolto nella deflagrazione. L'articolo Parigi, il giornalista Rai ferito nella camera d’albergo distrutta: “C’è stata un’esplosione ...