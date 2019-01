Rabiot rifiuta il Tottenham | vuole solo il Liverpool

calcioweb.eu

(Di lunedì 28 gennaio 2019) Sono ore calde per quanto riguarda il calciomercato, in particolar modo a tenere banco è anche il futuro del centrocampista. Non sono calde le situazioni relative a Barcellona e, il calciatore del Psg ha scelto ilcome prossima destinazione. Nel dettaglio secondo quanto scrive il Sun, gradirebbe una destinazione in Premier League ma hato l'offerta degli Spurs.è finito fuori rosa dal club francese e per il momento si allena con la Primavera, sfumato il passaggio al Barcellona (i blaugrana hanno piazzato il colpo De Jong), il calciatore adesso accettail