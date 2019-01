Rabiot rifiuta il Tottenham | vuole il Liverpool

Rabiot rifiuta il Tottenham : vuole solo il Liverpool : Sono ore calde per quanto riguarda il calciomercato, in particolar modo a tenere banco è anche il futuro del centrocampista Rabiot. Non sono calde le situazioni relative a Barcellona e Tottenham, il calciatore del Psg ha scelto il Liverpool come prossima destinazione. Nel dettaglio secondo quanto scrive il Sun, gradirebbe una destinazione in Premier League ma ha rifiutato l’offerta degli Spurs. Rabiot è finito fuori rosa dal club ...