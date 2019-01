Presidenziali Usa 2020 | si affacciano l' ex ceo di Starbucks e Hillary Clinton

Pete Buttigieg - apertamente gay e ex militare - candidato democratico alle Presidenziali Usa 2020 : Nel video ufficiale per lanciare la sua candidatura alle presidenziali USA del 2020, Pete Buttigieg ha una voce calma e decisa. "In questo momento, al nostro paese, serve un nuovo inizio" dice nel filmato di pochi minuti che gli ha aperto la strada alla corsa delle primarie Dem. Il nuovo inizio lo rappresenta perfettamente. Buttigieg ha 37 anni, veterano della guerra in Afghanistan (tenente della marina a stelle e strisce) e gay dichiarato. ...