Prefettura Siracusa | comunicato ai deputati il divieto su Sea Watch

nuovosud

: Nel pomeriggio, su indicazione della Prefettura di #Siracusa, la #GuardiaCostiera, con la motovedetta CP 323, ha co… - guardiacostiera : Nel pomeriggio, su indicazione della Prefettura di #Siracusa, la #GuardiaCostiera, con la motovedetta CP 323, ha co… - dpidala : RT @GeopoliticalCen: La prefettura di Siracusa informa ch non ha rilasciato nessuna autorizzazione affinché i parlamentari del PD potessero… - marianomores61 : RT @GeopoliticalCen: La prefettura di Siracusa informa ch non ha rilasciato nessuna autorizzazione affinché i parlamentari del PD potessero… -

(Di lunedì 28 gennaio 2019) Ladiha negato di aver autorizzato i parlamentari presenti in citta' a salire a bordo della Sea, spiegando che non ne avrebbe avuto nemmeno il potere, "tanto piu' in ...