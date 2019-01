: Posticipo Serie A, Empoli-Genoa 1-3 - NotizieIN : Posticipo Serie A, Empoli-Genoa 1-3 - TelevideoRai101 : Posticipo Serie A, Empoli-Genoa 1-3 - TuttoCalcioNew5 : Tutto pronto per il posticipo della 21a giornata di Serie A -

Colpo delche passa 3-1 in casa dell'neldel 21° turnopericoloso al 15' con Zajc (palo esterno).in vantaggio al 18':lancio di Criscito per Kouame che si beve Veseli e batte Provedel in diagonale. Nella ripresa al 62' c'è il pari empolese con Di Lorenzo che deposita in rete dopo un errore di Radu. Liguri ancora avanti con un bel tiro a giro di Lazovic (70'). E subito dopo arriva il trisno con il neoarrivato attaccante paraguaiano Sanabria su perfetto assist di Lazovic (73').(Di lunedì 28 gennaio 2019)