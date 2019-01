Ponte Morandi | sindaco Bucci | ' Demolizione fra il 6 e l' 8 febbraio'

Ponte Morandi - moncone giù tra 6 e 8 febbraio : Genova, 28 gen. , AdnKronos, - "Ogni giorno ci sono novità. Ci sono le nuove macchine sopra, ora le hanno montate. Siamo pronti a tirar giù il moncone, ovest,, mi hanno detto tra il 6 e l'8 di ...

Ponte Morandi - moncone giù tra 6 e 8 febbraio : Genova, 28 gen. (AdnKronos) - "Ogni giorno ci sono novità. Ci sono le nuove macchine sopra, ora le hanno montate. Siamo pronti a tirar giù il moncone (ovest), mi hanno detto tra il 6 e l'8 di febbraio". Così il sindaco di Genova e commissario alla ricostruzione del viadotto Polcevera, Marco Bucci, a

Genova - Ponte Morandi : demolizione tra 6 e 8 febbraio : Il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione, Marco Bucci, ha annunciato una data per la demolizione del moncone ovest del Ponte Morandi: “Siamo pronti a tirare giù il moncone e il primo pezzo dovrebbe scendere tra il 6 e il 8 febbraio, anche se dobbiamo ancora vedere con precisione quando sarà“. “Stiamo facendo un lavoro che non è preparatorio ma è già di demolizione degli altri pezzi e la demolizione è già ...

Ponte Morandi : la sostanza blu sotto il ponte è colla vinilica ricoperta di colorante : La struttura commissariale diretta da Marco Bucci rassicura i cittadini sulla sostanza blu cosparsa sul terreno sottostante il ponte Morandi: è a tutela della salute e dell’ambiente. L’allarme lanciato ieri A dare l’allerta era stata, ieri, la pagina Facebook “Oltre il ponte c’è” con un post: “A pochi passi dalle nostre case stanno cospargendo il terreno di sostanze blu…. è una sostanza inertizzante? Servono per trattenere polveri sottili ...

Genova - Ponte Morandi : ultime operazioni - poi lo smantellamento del troncone ovest : Il collaudo della pila 8 con zavorra sul moncone ovest di ponte Morandi ha avuto esito positivo: lo ha reso noto Omini, la capofila dell’Associazione temporanea di imprese che si occupa dello smantellamento dei monconi del viadotto. Si proseguirà con le prove di carico tra la pila 5 e la pila 8: se anche in questo caso l’esito sarà positivo, seguirà la rimozione dell’ultimo tratto di asfalto. Successivamente l’impalcato ...

Ponte Morandi - i lavori fanno paura : Riunione alla media Caffaro sul piano demolizione, è scattato l’allarme amianto. Il preside: «Diteci se vanno trasferiti gli alunni». I residenti: «Pronti a scendere in piazza»

Ponte Morandi - i lavori fanno paura «Ignoti i rischi per la salute» | : Assemblea alla media Caffaro, è scattato l’allarme amianto. Il preside: «Diteci se vanno trasferiti gli alunni». I residenti: «Pronti a scendere in piazza

Genova - crollo Ponte Morandi : il disastro “ha svelato fragilità - vulnerabilità e inefficienza” : Il disastro del crollo di ponte Morandi “ha assunto per noi genovesi un significato anche simbolico: ha svelato, in modo clamoroso, la fragilità della nostra modernità, la vulnerabilità della città, l’inefficienza dei sistemi di gestione e controllo, pubblici e privati“: lo ha dichiarato Valeria Fazio, procuratore generale della Corte d’Appello di Genova nella sua relazione per l’inaugurazione dell’anno ...

Ponte Morandi : la ricostruzione del Sole 24 Ore e la nebbia che avvolge stralli - impalcato e bobina : Purtroppo solo la traduzione completa del report di 172 pagine inviato dal laboratorio svizzero Empa svizzera potrà chiarire meglio la questione degli stralli che abbiamo anticipato ieri. Per il momento, riteniamo valga la pena tornare sull’argomento. L’anticipazione del Sole 24 Ore Vi abbiamo raccontato che per Il Sole 24 Ore, i tecnici svizzeri, secondo una prima parziale traduzione dal tedesco del loro studio, sembrano ritenere che non siano ...