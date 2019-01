Polo Ralph Lauren firma il primo giaccone ' spaziale' | è termoriscaldato | dura tre ore e

Polo Ralph Lauren - arriva la giacca riscaldata che si controlla via app : Un sogno che diventa realtà. Perché di questo si tratta: una giacca pensata per i climi più freddi che, non solo si riscalda a comando, ma che attraverso l'app con cui si collega allo smartphone fornisce preziose informazioni climatiche. A pensarla è stato il brand americano Polo Ralph Lauren, che debutta, insieme al più classico modello Glacier Down (disponibile in argento e blu), la giacca RL Heat Polo 11 ...