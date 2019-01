PH3 Games è il nuovo studio fondato da Peter Durante Thoman | il modder autore

eurogamer

: Peter 'Durante' Thoman annuncia il suo studio #PH3Games. - Eurogamer_it : Peter 'Durante' Thoman annuncia il suo studio #PH3Games. - cyberanimax : -

(Di lunedì 28 gennaio 2019) Grazie alla segnalazione di PCGamer, apprendiamo che, noto per il suo famoso Dark Souls fix e per il porting di giochi come The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel per PC, ha lanciato il suochiamato PH3Sul forum Metacouncil,ha dichiarato che finalmente loè in possesso di tutti i documento burocratici per diventare operativo al 100%.Losi focalizzerà sui porting per PC e consulterà gli sviluppatori sulle prestazioni di gioco. Nel thread di Metacouncil,ha detto che losta già lavorando con gli sviluppatori, anche se non sono stati rivelati molti dettagli.Read more…