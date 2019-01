Perché la polemica preventiva sugli arbitri? Ripartiamo da Koulibaly

ilnapolista

(Di lunedì 28 gennaio 2019) La lezione di Ottavio Bianchi Non usciremo mai dal nostro corto circuito mentale se laarbitrale diventa addirittura. Domani sera, per Milan-Napoli di Coppa Italia – quarti di finale, partita secca – è stato designato Giacomelli che era al Var sabato sera per il Milan-Napoli di campionato. L’accusa a Giacomelli è di non aver segnalato a Doveri il fallo da rigore di Bakayoko su Insigne.Il rigore poteva starci, ma non è questo il punto. Il punto è stagnare in uno stato die di lamentosità. Il punto è che non si ricava nulla di buono da questa condizione mentale. Non è una condizione stimolante, anzi. Ottavio Bianchi, in un’intervista concessa l’altro giorno alla Gazzetta dello Sport, ha detto che «dietrologia e vittimismo sono gli unici campi in cui il Napoli non è ancora cresciuto in modo esponenziale: il vittimismo è solo ...