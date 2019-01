Pensioni | Mattarella ha firmato il decretone per Quota 100 e Opzione donna

Reddito di cittadinanza e quota 100 Pensioni - Mattarella firma il decreto : ecco cosa prevede : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il decretone con cui vengono introdotte le due misure cardine del governo: Reddito di cittadinanza e quota 100 in tema di pensioni. L'iter parlamentare del provvedimento partirà dal Senato. ecco cosa prevede il testo e come funzionano le due misure.Continua a leggere