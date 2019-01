Penalizzazioni per 5 squadre di Serie C | -26 punti al Matera

Quota 100 e liquidazioni : Penalizzazioni anche per il personale della scuola? : La FLC CGIL attacca il Governo sul decreto riguardante le pensioni con Quota 100. Il rinvio del Decreto su ‘Quota 100’ e l’esclusione dei sindacati da qualsiasi confronto di merito, rischia di portare “soluzioni pasticciate”, secondo il sindacato. Francesco Sinopoli ha commentato la situazione dicendo: “Come trapela da fonti di stampa e da dichiarazioni di ministri e sottosegretari, il provvedimento presenta ...

La F1 lancia un sondaggio : si cercano alternative per le Penalizzazioni in griglia. Chiesto il parere del pubblico : La Formula Uno ha lanciato un nuovo sondaggio per capire il parere dei tifosi sull’attuale sistema delle penalizzazioni in griglia e per cercare di comprendere se ci sono delle alternative più efficienti. Secondo le ricerche fatte dagli organizzatori del Mondiale F1, infatti, è emerso che i fan non gradiscono il meccanismo attuale e dunque sono stati invitati a esprimere delle proposte che però devono essere di facile comprensione e che ...

Finestre - Tfr e Penalizzazioni. Tutti i "paletti" per quota 100 : quota 100 ci sarà ma con forti limitazioni rispetto al piano presentato dalla Lega. Sarà probabilmnete questo l'obolo da pagare per le contestazioni da parte dell'Ue sulla manovra . A quanto pare nel ...

Pensioni - Ue contro la riforma. Penalizzazioni al 12 per cento : In pensione prima sì, ma spendendo molto meno. Da cinque giorni Matteo Salvini e Luigi Di Maio stanno ragionando, litigando, cercando la via d’uscita migliore al messaggio più importante che sabato scorso il presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker ha riservatamente affidato al presidente del Consiglio Giuseppe Conte nella cena di B...