Pd: alle 15.30 saliremo sulla Sea Watch

"Terminato l'incontro in Prefettura. La delegazione dei parlamentari Pd salirà a bordo della Seaintorno15.30. Finalmente! Vi aggiorniamo".Così su Twitter il senatore del Pd Faraone. "Stamattina stavamo per prendere un gommone e salireSea, ma Salvini ha ordinato di non far salire nessuno. Ancora una volta ha violato la legge, ne risponderà in tribunale. Nessuno può limitare le prerogative di un parlamentare", scrive Faraone su FB. La Seaè ferma con 47 migranti a bordo vicino al porto di Siracusa.(Di lunedì 28 gennaio 2019)