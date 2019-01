Passa dalle Scuole di Scultura il futuro della Fiera

Ligue 1 : il Lione Passa ad Amiens con il minimo sforzo. PSG-Rennes dalle 21 : ROMA - La domenica di Ligue 1 inizia con il Montpellier che rispetta i pronostici della vigilia e batte, davanti al proprio pubblico, il Caen per 2 a 0. Succede tutto nel primo quarto d'ora della ...

Il ritorno di Sara Affi Fella dalle pagine di 'Chi' : 'Non voglio Passare per vittima' : A cinque mesi di distanza dallo scandalo che l'ha coinvolta a Uomini e Donne, è tornata a parlare dalle pagine di un noto settimanale italiano l'ex tronista Sara Affi Fella. La giovane, infatti, ha rotto il muro di silenzio che ormai l'avvolgeva da diverso tempo e ha provato a spiegare a tutti i lettori di "Chi" come mai si è presa gioco di tutti al trono classico. L'intervista inaspettata Nel dettaglio, vi segnaliamo che mercoledì 9 gennaio ...

Roma - la rincorsa Passa dalle punte : servono più gol : Qualcosa è cambiato, forse. E queste feste sono migliori dello scorso anno, perché questo 2018 finisce con la speranza e non con l'amarezza. Dodici mesi fa era scoppiato il caso Nainggolan e si ...

Pattinaggio artistico - campionati nazionali russi 2018 : la nuova era del pattinaggio femminile Passa dalle giovani Junior - con buona pace di chi non ci sta : I campionati nazionali russi di pattinaggio artistico, andati in scena presso il palazzo del ghiaccio della Repubblica di Mordovia di Saransk ,hanno offerto uno spettacolo unico in tutte e quattro le discipline, specialmente nella travolgente gara del singolo femminile. La notizia più clamorosa riguarda la quinta posizione della campionessa olimpica Alina Zagitova, scivolata fuori da podio dopo aver ottenuto il primo posto nello short program. ...

Dalle lacrime di Levi alle rocce di Matera. Il Passaggio in Lucania è una liturgia : Uno, solo uno. Prendetevi un giorno e andate nel circo della luce in Lucania. È un posto pieno di vertigini e sete, crete e ramarri, dove i calanchi sono i segni di quel grande rapace che è il tempo. ...

Museo di Scienze - il rilancio Passa dalle mummie egizie : ... le protagoniste della mostra di rilancio del polo museale di via Ozanam, dal titolo «Una moderna "Camera delle meraviglie" - mummie egizie tra storia, scienza e tecnologia». Avvolte nel sonno eterno,...

Uno sviluppo sostenibile Passa dalle azioni di ognuno di noi : A Katowice, in Polonia, è in corso la COP24, ventiquattresima conferenza internazionale sul clima. La conferenza di quest'anno è fondamentale perché i Paesi dovranno definire la loro quota di riduzione dell'inquinamento. Con le condizioni attuali, non riusciremo mai a raggiungere l'obiettivo della COP21 di fermare il surriscaldamento globale sotto ai +2 gradi centigradi, e pertanto il messaggio deve essere chiaro: non ...

Parte Cop24 - è l'ora di Passare dalle promesse ai fatti : 'Ci aspettiamo che alla Cop24 di Katowice ci sia una risposta politica chiara e forte dei governi al messaggio di urgenza e speranza inviato dall'IPCC , Gruppo intergovernativo sul cambiamento ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : “Il rilancio Passa dal turismo e dalle foreste” : La montagna ha opportunita’ di crescita se supera il concetto di “sopravvivenza” e se coglie nel settore trainante del turismo un’occasione di rilancio degli investimenti privati. E’ quanto e’ emerso dal tavolo di lavoro dedicato all’Economia, nell’ambito degli Stati Generali della Montagna in corso a Tolmezzo, coordinato dagli assessori regionali alle Attivita’ produttive e turismo, Sergio ...