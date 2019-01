Papa Francesco | Serve educazione sessuale a scuola ...

Papa Francesco : 'Italia tra le nazioni più generose con i migranti' : Il Pontefice si è intrattenuto con i giornalisti accreditati per quasi un'ora, fornendo risposte su temi di stretta attualità per la Chiesa e per il mondo in generale. Il resoconto non ufficiale dell'...

Papa Francesco : "Il celibato dei preti resta - io non cambio" : "Penso che il celibato dei preti sia un dono alla Chiesa" e non ci sarà un cambiamento per consentire ai sacerdoti di sposarsi, come già avviene nella Chiesa cattolica di rito orientale. "Io non lo ...

Papa Francesco : "Nelle scuole bisogna dare un'educazione sessuale - il sesso è un dono di Dio" : "Nelle scuole bisogna dare un'educazione sessuale, il sesso è un dono di Dio, non è un mostro, è un dono di Dio per amare. Che poi alcuni lo usino per guadagnare soldi o sfruttare è un altro problema. Ma bisogna dare un'educazione sessuale oggettiva, senza colonizzazione ideologica. Se inizi dando un'educazione sessuale piena di colonizzazione ideologica distruggi la persona". Lo ha detto il Papa nella conferenza ...

Papa Francesco : “Il sesso è un dono di Dio - sì all’educazione sessuale a scuola” : Papa Francesco, di ritorno dal suo viaggio a Panama, ha dichiarato: "Nelle scuole bisogna dare un'educazione sessuale, il sesso è un dono di Dio, non è un mostro, è un dono di Dio per amare".Continua a leggere

Papa Francesco : «Maria è stata la prima influencer» : https://twitter.com/Pontifex/status/1089327127277621248La prima influencer della storia? Maria, madre di Gesù. Così Papa Francesco nell'omelia di domenica a Panama City. Il passaggio, ripreso in un tweet, è divenuto virale. Papa Bergoglio ha fatto un preciso accostamento tra l'attuale cultura social e il ruolo di Maria nell'ultima giornata di visita a Panama per la Giornata mondiale della Gioventù ...

Papa Francesco - l'accusa di Socci sul caos in Venezuela : perché sta con il regime comunista : ... proprio in questi giorni, in Venezuela è esplosa la crisi istituzionale, perché il presidente dell' assemblea nazionale Guaidò, con l' appoggio del mondo libero, si è fatto avanti per liberare il ...

Papa Francesco alla Gmg di Panama : 'Maria è la più grande influencer della storia' : Oggi 27 gennaio, a Panama, il Campo San Juan Pablo II si è riempito di seicentomila giovani provenienti da 156 Paesi di tutto il mondo. L'apertura ufficiale della Giornata Mondiale della Gioventù è avvenuta lo scorso 23 gennaio con la partecipazione del Pontefice alla cerimonia nel Campo Santa Maria la Antigua – Cinta Costera. Oggi Papa Francesco ha raccomandato ai più anziani di fare attenzione alle radici che si lasciano. E ai giovani ha ...

Giorno memoria - Papa Francesco : «Non dimenticare le vittime dell'olocausto» : Continuiamo a sforzarci, instancabilmente, a coltivare giustizia, aumentare la concordia e sostenere l'integrazione, essere strumenti di pace e costruttori di a mondo migliore». E ha invitato i ...

Papa Francesco : il prossimo è prima di tutto una persona - un volto concreto : Così si attua il miracolo di sperimentare che qui si nasce di nuovo; qui tutti nasciamo di nuovo perché sentiamo efficace la carezza di Dio che ci rende possibile sognare il mondo più umano e, perciò,...

Il Volo alla Giornata Mondiale della Gioventù a Panama e il selfie con Papa Francesco : Il Volo alla Giornata Mondiale della Gioventù di Panama si esibisce per Papa Francesco e per un pubblico di oltre 700 mila persone, tanti solo coloro accorsi da tutto il mondo per prendere parte all'evento. "Se ci avessero detto che un giorno avremo cantato per il Papa, difficilmente ci avremmo creduto...", scrive Il Volo su Facebook nel condividere il primo di due selfie realizzati con il Papa. Il secondo è seguito da una didascalia che ...

Papa Francesco ai giovani di Panama : 'Maria è l'influencer di Dio' : Poi Francesco esclama: 'Il mondo non è soltanto per i forti!' . Il motivo di questa affermazione: Jorge Mario Bergoglio si complimenta con una coppia che ha testimoniato la difficile scelta di ...