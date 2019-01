Palazzo Chigi | “La Sea Watch ha messo a rischio le vite dei migranti a bordo” 

Sea Watch - Palazzo Chigi : "Pronti a corridoio umanitario verso Olanda" : "Il caso Sea Watch 3 è adesso all'attenzione della Corte europea dei diritti dell'uomo , attivata dal comandante della nave e dal capo missione. L'Italia ritiene che la giurisdizione, nel caso di ...

?Sea Watch - Palazzo Chigi : «Messe a rischio vite migranti - "corridoio" verso l'Olanda» : «Già da ora l'Italia si rende disponibile, una volta riconosciuta la giurisdizione olandese, a offrire un corridoio umanitario al fine di consentire un trasferimento dei migranti...

Afghanistan - fonti Chigi : Valutazione ritiro condivisa con Palazzo Chigi : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Basket - Giorgetti invita a Palazzo Chigi il coach che ha ritirato la squadra Under 13 per gli insulti dei genitori al baby-arbitro : L’allenatore che ha ritirato la squadra per gli insulti dei genitori all’arbitro durante una partita Under 13 di Basket e lo stesso baby-fischietto sono stati invitati a Palazzo Chigi. “Dopo aver letto quest’ennesima storia di inciviltà, ignoranza e violenza da parte di chi dovrebbe educare alla correttezza anche nello sport, ho deciso che è ora di dare un segnale”, ha spiegato il sottosegretario alla presidenza del ...

Ritira la squadra di basket dopo gli insulti dei genitori - Giorgetti lo invita a Palazzo Chigi : "Ho invitato a Palazzo Chigi Marco Giazzi, il giovane allenatore che ha deciso di Ritirare la sua squadra di calcio dalla partita che stava giocando dopo che alcuni genitori dei giovanissimi calciatori hanno insultato violentemente, per aver fischiato un fallo, l'arbitro, anche lui poco più di un ragazzo, appena 14 anni. È accaduto in una palestra di Carpenedolo, un piccolo paese del bresciano". Così il sottosegretario alla presidenza del ...

Palazzo Chigi - corna e ricatti tra centralinisti : chi finisce a processo a Roma : Un centralista di Palazzo Chigi avrebbe registrato gli incontri di due colleghi amanti intimandogli: "Io vi garantisco il silenzio e voi lasciate il lavoro". Questa in estrema sintesi la vicenda su cui alza il velo il Corriere della Sera. Una vicenda finita in tribunale: il gip di Roma ha rinviato a

Migranti - altro barcone in avaria. Palazzo Chigi : contatti con Guardia costiera libica perché intervenga : ... si legge nell'articolo, che conclude: «Siamo di nuovo assediati da stragi di vita e di verità, che la cronaca registra e la storia giudicherà». Opposizione contro la linea del Viminale Un no ...

Altro barcone in avaria - a bordo 100 persone | L'allarme disperato ai soccorritori : "Sto congelando" | Palazzo Chigi "chiama" la Libia : Il barcone è stato avvistato a 60 miglia al largo delle coste di Misurata. Starebbe ora imbarcando acqua con le persone nel panico. A bordo potrebbero esserci morti, tra cui forse anche un bambino. P.Chigi: "Siamoin continuo contatto con la Guardia costiera libica perchéeffettui questo ulteriore intervento"

Migranti - 100 allo stremo su barcone : «Stiamo congelando». Palazzo Chigi : Libia intervenga : Un racconto drammatico quello delle telefonate che Alarm Phone sta ricevendo in queste ore dai Migranti in avaria su un barcone al largo di Misurata. «Presto non riuscirò più...

Pensioni Quota 100 - Palazzo Chigi sulle misure : 'Le risorse ci sono' : "Nessuno vedrà negarsi il diritto a pensione", lo ha spiegato il segretario federale della Lega e ministro dell'Interno Matteo Salvini a margine della conferenza stampa tenutasi dopo l'approvazione del maxi decreto unico su reddito di cittadinanza e Quota 100 da parte del Consiglio dei ministri. Da una nota di Palazzo Chigi, riportata da Sky Tg24, emerge che le risorse per le misure ci sono. Salvini rassicura: 'I fondi ci sono' Per lo stesso ...

Palazzo Chigi - stime Bankitalia confermano validità manovra : 'Le ultime stime di Banca d'Italia sull'ultimo trimestre del 2018 e le prime previsioni per il 2019 indicano che l'impostazione di una manovra espansiva, sottolineata dal governo e sostenuta anche nel ...

Palazzo Chigi : 'Riforme governo assicureranno crescita sostenuta' : Palazzo Chigi fa sapere che "le ultime stime di Banca d'Italia sull'ultimo trimestre del 2018 e le prime previsioni per il 2019 indicano che l'impostazione di una manovra espansiva, sottolineata dal ...

Bankitalia : Palazzo Chigi - "Stime indicano validità dell'impostazione della manovra" : "Le ultime stime di Banca d'Italia sull'ultimo trimestre del 2018 e le prime previsioni per il 2019 indicano che l'impostazione di una manovra espansiva, sottolineata dal governo e sostenuta anche nel corso del negoziato con le istituzioni europee, mantiene tutta la sua validita'". È quanto si legge in una nota diffusa da Palazzo Chigi. "Il rallentamento economico che sta investendo tutto il continente europeo - si legge ancora - necessita di ...

Bankitalia - la stima del Pil tagliata allo 0 - 6% : “Possibile recessione tecnica”. Palazzo Chigi : dati che indicano la validità della manovra : Notizie preoccupanti per il governo e nubi all’orizzonte per l’economia del nostro Paese. La Banca d’Italia ha stimato che per quest’anno il Pil crescerà dello 0,6%, cioè 0,4 punti in meno rispetto a quanto era stato valutato in precedenza. È quanto si legge nel bollettino economico di Bankitalia, secondo cui inoltre è molto probabile che l’Italia ...