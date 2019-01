Oroscopo Leone | febbraio | soddisfazioni lavorative per il segno

Oroscopo del giorno 29 gennaio : più energia per il Leone : Prosegue l'ultima settimana di gennaio 2019. Scopriamo le stelle con le previsioni per tutti e dodici i segni zodiacali per quanto riguarda la giornata di martedì 29 gennaio. Ariete: martedì 29 gennaio sarà un giorno positivo per il segno. In campo lavorativo potrete avere delle buone opportunità, anche economiche. Per quanto riguarda il campo amoroso, con la Luna favorevole potete fare buoni incontri....Continua a leggere

Oroscopo febbraio : mese di riscossa per Cancro - Bilancia e Leone - Acquario in crisi : Cosa porterà di interessante il nuovo mese? A dare una risposta, sperando possa essere quanto più esatta possibile, l'Oroscopo di febbraio. Ad essere sottoposti alla valutazione approfondita da parte dell'Astrologia, tutti i dodici segni dello zodiaco. Ad avere un pronostico ottimale, volendo in questo caso fare una prima valutazione generale, saranno soprattutto quelli del Cancro, del Leone e della Bilancia. Questi tre simboli astrali avranno ...

Oroscopo 29 gennaio : sfide per il Cancro - Vergine tesa - Leone scontento : L'ultima settimana di gennaio vedrà un po' di tensioni per il Leone e la Vergine, mentre per il Toro la situazione sarà tranquilla. Scopriamo le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali in relazione a martedì 29 gennaio. Da Ariete a Vergine Ariete: gennaio non è partito nel migliore dei modi per il vostro segno zodiacale, ma adesso potrebbe esserci un lieve recupero. Qualche soddisfazione sul lavoro, anche se nulla di particolarmente ...

Oroscopo del giorno 27 gennaio : complicazioni per il Leone : Ultima domenica di gennaio in arrivo per i dodici segni zodiacali. Leggiamo le previsioni del giorno 27 gennaio, con lavoro, salute e amore da Ariete a Pesci. Ariete: vi sentite particolarmente bene in questa domenica 27 gennaio. In campo sentimentale potrete superare vecchi rancori. Per quanto riguarda il campo lavorativo è un momento di ripresa....Continua a leggere

Oroscopo PAOLO FOX/ Previsioni - oggi 25 gennaio 2019 : Leone migliorano i ricavi - gli altri segni? : OROSCOPO PAOLO Fox, Previsioni di oggi 25 gennaio 2019:giornate interessanti per l'Acquario, Pesci fine settimana in crescita, tutti gli altri segni?

Oroscopo 1 febbraio : Vergine al centro dell'attenzione - in ribasso Leone : La giornata di venerdì 1 febbraio 2019 l'Ariete potrebbe ritrovare il giusto equilibrio, il Gemelli sarà decisamente più tranquillo e il Pesci vorrà essere solo almeno per un po'. Il Capricorno potrebbe stringere una amicizia duratura, ma per il Leone potrebbe non essere una giornata favorevole. ...Continua a leggere

Oroscopo 27 gennaio : novità per Cancro - Leone dubbioso - Acquario al top : L'ultima domenica del mese di gennaio regalerà energia ad Ariete e Gemelli, mentre per Cancro avranno fine diverse tensioni. Scopriamo le previsioni degli astri per domenica 27 gennaio. Da Ariete a Vergine Ariete: domenica sarete molto energici e volenterosi. La cosa importante è cercare di riservare del tempo per lo svago e le nuove conoscenze. Se lo scorso anno avete vissuto un conflitto in amore, adesso potete ancora recuperare. Toro: con ...

L'Oroscopo dell'amore single - 26 gennaio : Ariete 'stravolto' dall'amore - Leone sognatore : La vita è un susseguirsi di avvenimenti, di conferme, di sorprese e la parola d'ordine è vivere i sentimenti con coraggio e slancio. Cosa sarebbe il mondo senza amore? E come sarebbe la vita senza gli astri? Sicuramente grigia e buia. Le previsioni astrologiche di sabato illuminano l'arduo cammino dei cuori solitari, alla ricerca di un amore che gli scaldi il cuore. Complici silenziosi di piccole e grandi avventure, i pianeti transitano e si ...

Oroscopo di domani 26 gennaio : sabato generoso per i Leone - cancerini in difficoltà : L'Oroscopo di domani 26 gennaio è pronto a dare una marcia in più al prossimo inizio weekend. Ansiosi di scoprire come saranno le stelle di questo sabato? Come sempre, anche adesso a dettar legge sarà l'Astrologia applicata ai segni dello zodiaco dall'Ariete alla Vergine. Bene, iniziamo pure con il presentare i segni migliori del giorno: a gongolare sia in amore che nel lavoro saranno coloro nativi in Ariete e Leone, entrambi allineati sulla ...

Oroscopo 30 gennaio : Leone concentrato - sorprese per Scorpione : Una giornata di mercoledì 30 gennaio al di sotto delle aspettative per Capricorno, ma anche una giornata concentrata per il Leone. Di seguito, le previsioni astrologiche per tutti i segni zodiacali. L'Oroscopo dall'Ariete alla Vergine Ariete: potreste essere ancora alla ricerca di un modo per riappacificarvi con il partner che, al momento, non ne vuole proprio sapere di ascoltarvi. Potreste fare una sorpresa romantica, ma sono sconsigliati i ...

Oroscopo Paolo Fox/ Previsioni - oggi 23 gennaio 2019 : Leone affaticato - Vergine voglia di dare il massimo : Oroscopo Paolo Fox, Previsioni oggi mercoledì 23 gennaio 2019: Capricorno due giorni in cui ci si deve fermare e gli altri segni?

Oroscopo Classifica 2019 : Leone top - Vergine flop : Nel 2019 troviamo Marte che passerà dal segno dell'Ariete a quello dello Scorpione. Urano dapprima in Ariete si sposterà il 5 marzo in Toro. Saturno tutto l'anno in Capricorno e Giove in Sagittario sino a dicembre. A questi transiti verranno aggiunte le posizioni veloci che andremo ad approfondire negli oroscopi per tempistiche più brevi. Di seguito troverete le posizioni dei 12 segni ordinate dal migliore al peggiore con accanto ad ognuno una ...

Oroscopo 25 gennaio : Cancro confuso - Leone teso - Scorpione preoccupato : La fine della penultima settimana di gennaio vedrà una fase di recupero per Ariete e Toro, mentre ci sarà un pò di tensione per Cancro e Vergine. Scopriamo nel dettaglio le previsioni degli astri per venerdì 25 gennaio. Da Ariete a Vergine Ariete: le scorse giornate sono state un po' pesanti ed adesso vi trovate in una condizione di recupero. State cercando di pensare all'amore e alle nuove relazioni. Potreste ricevere alcune proposte molto ...