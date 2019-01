Nuovi video da Doom Patrol | la serie DC Universe

Il promo dei Nuovi episodi di Montalbano su Rai1 con Luca Zingaretti e una guest star musicale - video - : Trasmesso in più di 20 paesi al mondo, nel 2016 Il Commissario Montalbano è risultato tra i dieci programmi più visti nel Regno Unito. Attualmente è la serie più seguita del panorama televisivo ...

Il promo dei Nuovi episodi di Montalbano su Rai1 con Luca Zingaretti e una guest star musicale (video) : I nuovi episodi di Montalbano arriveranno su Rai1 a febbraio, ma per allietare l'attesa, Rai1 ha ideato una simpatica sorpresa per il suo pubblico. Da alcuni giorni, la prima rete italiana sta mandando in onda uno spot pubblicitario molto particolare dove vi è il protagonista interpretato da Luca Zingaretti. In uno dei nuovi episodi di Montalbano ha partecipato anche il Corpo Bandistico Vito Cutello (la banda di Chiaramonte) che nel promo di ...

Due Nuovi video gameplay di Days Gone tra strategia - stealth - armi spianate e orde di famelici freaker : I rinvii che hanno colpito Days Gone in più di un'occasione hanno inevitabilmente alimentato alcuni dubbi sull'esclusiva PS4 e gli scettici di fronte al progetto di Sony Bend Studio non mancano di certo. Due nuovi video gameplay potrebbero però quanto meno (ri)accendere l'interesse dei giocatori.Come segnalato da Twinfinite, il gioco è stato mostrato sul palco del Taipei Game Show 2019 dandoci l'occasione di vedere da vicino alcune meccaniche ...

Casting per Cinecittà World - Nuovi volti per video comici di 'Casa Surace' : Selezioni in corso per Cinecittà World, il noto parco divertimenti di Roma. Si cercano attori, attrici, figuranti, cantanti, ballerine, ballerini, animatori. Sono inoltre aperti i Casting per la ricerca di attori, attrici, comparse per la nota web serie "Casa Surace". Cinecittà World Per il noto parco dei divertimenti in contesto cinematografico Cinecittà World, a Roma, si selezionano varie figure per il relativo cast artistico. Nello specifico, ...

Nuovi video di Anthem mostrano le attività disponibili in modalità Freeplay : Come riporta Gamingbolt, Nuovi filmati di Anthem sono emersi in rete per gentile concessione del programma EA Game Changers. Grazie a Datto (noto per la sua conoscenza del franchise di Destiny) e Arekkz Gaming, possiamo dare un'occhiata più da vicino alle diverse attività disponibili in Freeplay. Questo è il termine generico di Anthem per esplorare il mondo e completare attività separate dalla storia. Il Freeplay consiste di diversi eventi e ...

Il terrificante Layers of Fear 2 torna a mostrarsi in due Nuovi video e c'è anche Candyman : Bloober Team (in collaborazione con Gun Media) torna a far parlare di sé e in particolare a mostrarci la nuova opera dei creatori di Layers of Fear e Observer, un sequel che non sarà diretto ma che sembrerebbe avere un chiaro punto in comune con il primo titolo. Andiamo alla scoperta di Layers of Fear 2.I team hanno condiviso due nuovi video, un trailer narrato da una voce storica del panorama horror e un video che invece ci presenta le ...

Napoli - crolla il soffitto nella sala parto : dopo le formiche - Nuovi problemi al San Giovanni Bosco. La videodenuncia : Il caso che fece più discutere fu quello della paziente, ripresa con un telefono, ricoperta dalle formiche con il successivo interventi dei carabinieri del Nas. Nel giro di due mesi, altri videodenunce hanno mostrato la presenza di insetti all’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli. Da ieri, tuttavia, si aggiunge un nuovo fatto: il soffitto della seconda sala parto crollato. “L’ospedale ha seri problemi strutturali. Bisogna ...

Il patron del Rimini presenta i Nuovi acquisti e striglia la squadra - IL VIDEO : Rimini. presentati i nuovi acquisti del Rimini, l'attaccante Gianmarco Piccioni e il terzino Valerio Nava. Ma nel giorno dell'ufficializzazione, il presidente Giorgio Grassi ha strigliato la squadra, ...

VIDEO Ginnastica - cinque Nuovi elementi nel Codice dei Punteggi! Spicca il vertiginoso salto di Simone Biles : Il 2019 della Ginnastica artistica inizia con cinque nuovi elementi inseriti nel Codice dei Punteggi, la Bibbia della Polvere di Magnesio. Sono infatti state ufficialmente riconosciute alcune evoluzioni presentate per la prima volta nella storia durante il 2018 e dunque sono state codificate: si tratta del vertiginoso nuovo salto di Simone Biles al volteggio, delle uscite di Jurkowska-Kowalska e di Olafsdottir alla trave, degli elementi al corpo ...

Nuovi dettagli e video gameplay per Anthem su Interceptor e Fortezze : EA e BioWare hanno annunciato interessanti novità su Anthem. Tutto è avvenuto su Twitch dove si è svolta una diretta condotta dai Lead Producer Mike Gamble e Ben Irving, insieme al Game Director Jon Warner. Nella parte finale dello show è stato mostrato il primo dettaglio del nuovo gameplay dell’Interceptor e le Fortezze, cioè i dungeon di Anthem. I tre conduttori hanno mostrato il “Temple of the Scar”, con la missione giocata che ricorda ...

TIMPERIO TIMPERI CANTA CON TOTO CUTUGNO/ Video - si esalta con "Io amo" ma il risultato è da "I Nuovi mostri" : Tiberio TIMPERI oggi si è fatto sfuggire a La Vita in diretta di essere stato bocciato due volte: 'Ho ripetuto il terzo e il quarto anno'.

Francesco e Giulia di nuovo insieme dopo la lontananza : i Nuovi video stupiscono : Giulia e Francesco dopo Gf Vip: la coppia si è di nuovo riunita Francesco Monte e Giulia Salemi si sono separati per via di alcuni impegni lavorativi. Qualcuno ha parlato già di crisi, ma il vuoto chiacchiericcio lascia il tempo che trova… Giulia e Francesco del Gf Vip sono innamoratissimi e, sì, questa volta lo […] L'articolo Francesco e Giulia di nuovo insieme dopo la lontananza: i nuovi video stupiscono proviene da Gossip e Tv.

Nuovi video gameplay per Anthem - dettagli su loot ed equipaggiamenti : Tutti i fan e coloro che lo attendono con ansia lo sapevano, BioWare ha trasmesso un nuovo e atteso livestream per Anthem. Durante questa diretta sono state svelate moltissime novità interessante anche alcuni video gameplay. In particolare durante il livestream il team di sviluppo si è concentrato su informazioni riguardanti l'equipaggiamento e il loot. Innanzitutto non ci saranno scambi tra i giocatori, ma ci sarà un sistema di drop ...

Tutto il fascino di Beyond Good & Evil 2 in Nuovi imperdibili video gameplay : L'annuncio di un nuovo studio interno di Ubisoft al lavoro sul titolo di Michel Ancel e soci non è di certo l'unica novità riguardante Beyond Good & Evil 2 di quest'oggi. Nella serata di ieri c'è stato spazio per una nuova diretta dedicata al progetto, una diretta che ha spinto Ubisoft a condividere diversi video estremamente interessanti che potete trovare poco più in basso.Sono ben tre i video recentemente pubblicati dalla compagnia ...