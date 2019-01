Non solo gas di scarico | ad inquinare l' aria che respiriamo è anche la polvere degli

Non solo MotoGp - il circuito di Assen punta ad ospitare anche la Formula 1 : si lavora ad un Gp d’Olanda : Dopo più di 30 anni potrebbe tornare il Gp d’Olanda, il circuito di Assen pronto ad attrezzarsi per ospitare il circus delle quattro ruote Il Gran Premio d’Olanda di Formula 1 non si corre dal 1985, ultimo anno in cui il circus organizzò la gara sul circuito di Zandvvort. A più di 30 anni di distanza, i Paesi Bassi potrebbero rientrare in calendario, adeguando ai canoni imposti dalla FIA il tracciato di ...

Platinette : "Il titolo sui gay Non era aggressivo - solo un po' superficiale. Ma Libero Non è omofobo" : Il titolo di Libero ("Calano fatturato e Pil, aumentano i gay") non è piaciuto a Platinette ma lei non si è sentita offesa. "Erano chiari l'intento provocatorio e scherzoso e la mancanza di una volontà di insultare". A dichiararlo è la stessa drag queen in un'intervista firmata da Pietro Senaldi sulle colonne di Libero. Io non mi sono offeso. Erano chiari l'intento provocatorio e scherzoso e la mancanza di una ...

Agrigento : Non solo a teatro dovremmo essere tutti verticali - ft - : Per chi ci ha seguito nella cronaca delle precedenti messe in scena si tratta ormai di una ben definita rassegna "al femminile" con tutti i rischi e i pregi che il femminismo oggi porta con se. Bene ...

La Crusca ci ripensa : “Scendi il cane” e “Siedi il bambino” solo in contesti Non formali : Secondo Claudio Marazzini, presidente dell'Accademia della Crusca, le espressioni "scendi il cane" e "siedi il bambino" non sono corrette e non vanno usate in contesti formali. Il dietrofront dopo le polemiche scoppiate in seguito alla nota pubblicata dall'accademico Vittorio Coletti che guardava con simpatia all'uso orale e familiare di queste espressioni.Continua a leggere

Auschwitz - blitz dei nazionalisti polacchi : "Onorate i nostri morti - Non solo gli ebrei" : ... riferiscono in serata i media polacchi, mostrando rapidamente le immagini che a partire da Israele hanno fatto il giro del mondo. Eppure, quel presidio di bandiere rosso-bianche davanti al cancello ...

Shoah - nazionalisti polacchi provano ad entrare ad Auschwitz : “Non solo ebrei uccisi” : Erano in pochi ma la loro protesta e' stata eclatante: una cinquantina di nazionalisti polacchi si sono presentati all'ingresso di Auschwitz, nel giorno della Memoria, per protestare contro la commemorazione "non inclusiva", che "ricorda solo gli ebrei ma non i polacchi, i rom e i sovietici". Trascinati dall'attivista Piotr Rybak, che in passato si era gia' reso protagonista per gesti antisemiti, hanno tentato di fare irruzione nel luogo del ...

Prestigiacomo : «I migranti nella Sea Watch stremati e con un solo bagno Non si può essere indifferenti» : Invece quella di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina è derubricata ad accusa politica. «Non abbiamo violato nulla. Al punto che, alla fine, hanno inviato a bordo la dottoressa Di Giacomo ...

Allarme hacker sulle elezioni europee : il pericolo Non è solo informatico : In un mondo in cui siamo sempre connessi, sembra naturale pensare che prima o poi arriveremo a votare elettronicamente, ma il passo da compiere per lasciare le romantiche schede di carte e la matita ...

Allarme hacker sulle elezioni europee : il pericolo Non è solo informatico : Dal 2016 in poi, dopo i tentativi degli hacker informatici di influenzare le elezioni presidenziali statunitensi ogni trasformazione digitale applicata alla vita politica deve essere valutata una attenzione diversa rispetto al passato...

Elezioni europee e rischio hacker - il pericolo Non è solo informatico : In un mondo in cui siamo sempre connessi, sembra naturale pensare che prima o poi arriveremo a votare elettronicamente, ma il passo da compiere per lasciare le romantiche schede di carte e la matita ...

Elezioni europee e rischio hacker - il pericolo Non è solo informatico : Dal 2016 in poi, dopo i tentativi degli hacker informatici di influenzare le Elezioni presidenziali statunitensi ogni trasformazione digitale applicata alla vita politica deve essere valutata una attenzione diversa rispetto al passato...

I paradisi fiscali per pensionati. Non solo Portogallo : anche Cipro - Marocco e qualche sorpresa : Oltre al Portogallo, gli altri Paesi con tasse light e costo della vita più contenuto. Attenzione ai controlli e alle convenzioni. Secondo i dati Inps, le pensioni pagate all’estero nel 2018 costano oltre un miliardo di euro e sono state erogate a circa 400mila persone in 160 Paesi, con vitalizi record a chi si è trasferito a Cipro e negli Emirati Arabi...

Alla ricerca delle migliori olive ascolane a Roma…e Non solo : Croccanti, che quando le addenti (rigorosamente con le mani…evitate scene imbarazzanti con le forchette!) la panatura aderisce all’oliva che aprendosi rilascia tutto il suo calore e soprattutto il sapore gustoso della carne… benvenuti nel paradiso delle olive ascolane! Chi le conosce non può farne a meno, una tira l’altra e non sempre è facile trovare un posto che le faccia come tradizione vuole. Abbiamo trovato un escamotage: cercare un posto ...

I paradisi fiscali per pensionati. Non solo Portogallo : anche Cipro - Emirati e qualche sorpresa : Oltre al Portogallo, gli altri Paesi con tasse light e costo della vita più contenuto. Attenzione ai controlli e alle convenzioni. Secondo i dati Inps, le pensioni pagate all’estero nel 2018 costano oltre un miliardo di euro e sono state erogate a circa 400mila persone in 160 Paesi, con vitalizi record a chi si è trasferito a Cipro e negli Emirati Arabi...