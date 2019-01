No - l'Accademia della Crusca non ha cambiato idea su 'scendere il cane' : Una delle parodie più esilaranti di Lercio cita l'Accademia della Crusca. 'Scrivete pure qual è con l'apostrofo e andatevene aff...' viene attribuito agli Accademici. Ora, a leggere le notizie uscite ...

“Esci il cane - poi entra i panni e siedi il bambino che si mangia” : questa frase è corretta - parola di Accademia della Crusca : “Esci il cane, poi entra i panni e siedi il bambino che si mangia“. Se qualcuno ci avesse rivolto una frase del genere fino a qualche giorno gli avremmo dato dell’ignorante, ovviamente senza offesa, perché a volte ignorare la grammatica non è una colpa. Ebbene, ormai non possiamo più. L’Accademia della Crusca, infatti, ha sdoganato queste espressioni tipiche di forme dialettali del Sud Italia, come corrette. Ovviamente, ...

Dire “siedi il bambino” non è più sbagliato : la decisione dell’Accademia della Crusca. Resta il veto però su “scendi il cane” : Dire “Siedi il bambino” non è più sbagliato. A stabilirlo è l’Accademia della Crusca che ha risposto ai lettori che chiedevano se fosse lecito costruire il verbo sedere con l’oggetto Diretto di persona. “Si può rispondere di sì, ormai è stata accolta nell’uso, anche se non ha paralleli in costrutti consolidati con l’oggetto interno come li hanno salire o scendere (le scale, un pendio). Non vedo il motivo ...

"Siedi il bambino" o "esci il cane" - per l'Accademia della Crusca si possono usare : "In nome della rapidità di linguaggio" : Frasi che "evocano situazioni, per così dire, tutte di ambito domestico, spesso caratterizzato da rapidità di linguaggio per affrontare determinate circostanze" e che quindi ammettono la deroga grammaticale. Ma sui social c'è chi si ribella: "Espressioni che mettono i brividi"

"Siedi il bambino" o "esci il cane" : l'Accademia della Crusca riabilita il Sud : "In nome della rapidità di linguaggio" : Frasi che "evocano situazioni, per così dire, tutte di ambito domestico, spesso caratterizzato da rapidità di linguaggio per affrontare determinate circostanze" e che quindi ammettono la deroga grammaticale. Ma sui social c'è chi si ribella: "Espressioni che mettono i brividi"

