Nilufar e Giordano si sono lasciati? Il gesto di lei non lascia dubbi

Uomini e Donne - Nilufar Addati e la confessione straziante : "Con Giordano Mazzocchi..." - una tragedia : Dopo lunghi giorni di silenzio e indiscrezioni, a rompere il silenzio ci pensano Giordano Mazzocchi e Nilufar Addatti, le due ex stelle di Uomini e Donne di Maria De Filippi. Ora, arriva la conferma: la loro storia pare essere quasi al capolinea. A rompere il silenzio è stata Nilufar, che su Instagr

Uomini e Donne - Nilufar Addati e la confessione straziante : 'Con Giordano Mazzocchi...' - una tragedia : Dopo lunghi giorni di silenzio e indiscrezioni, a rompere il silenzio ci pensano Giordano Mazzocchi e Nilufar Addatti , le due ex stelle di Uomini e Donne di Maria De Filippi . Ora, arriva la conferma:...

Nilufar Addati e Giordano rompono il silenzio sulla crisi : 'Non è una situazione definita' : Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi stanno vivendo un vero e proprio momento di crisi. Dopo aver confermato le voci dei rumors sul rapporto sempre più incrinato tra i due, l'ex tronista di Uomini e Donne è intervenuta sui social per fare il punto della situazione. In questi giorni sull'attuale stato sentimentale della coppia se ne sono dette davvero di tutti i colori. A smentire la crisi ci aveva pensato un'amica della coppia. Alessandra ...

Nilufar e Giordano - silenzio rotto : crisi profonda. “Avevate già capito” : Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, silenzio rotto: è crisi senza fine per la coppia. La diretta fiume dell’ex tronista: “L’avevate capito tutti” Dopo giorni di silenzio, in cui si sono rincorse tantissime voci, finalmente Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati sono intervenuti per chiarire cosa sta succedendo alla loro relazione. E purtroppo le notizie non sono […] L'articolo Nilufar e Giordano, silenzio rotto: crisi ...

News Uomini e Donne : Nilufar fa un’amara ammissione su Giordano : Nilufar Addati di Uomini e Donne conferma crisi con Giordano Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, inutile nasconderlo, è da diverso tempo che stanno preoccupando molto i loro numerosissimi fan. Il motivo? Lei, settimane fa, ha confessato di aver litigato con il suo fidanzato, aggiungendo però di non essere arrivati ancora al punto di decidere di lasciarsi. Da quel momento però la ex tronista di Uomini e Donne non ha più voluto parlare di questa ...

Gossip Uomini e donne - Nilufar e Giordano sempre più distanti : i fan 'Diteci la verità' : Si continua a parlare della coppia nata a Uomini e donne composta da Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, i quali, a quanto pare, starebbero attraversando un periodo di crisi. A dare l'annuncio sui social era stata proprio l'ex tronista partenopea, la quale aveva ammesso di aver litigato con Giordano, lasciando intendere che la situazione tra lei e il suo fidanzato fosse parecchio delicata. Nilufar e Giordano, amore in crisi e i fan vogliono ...

Nilufar e Giordano - oggi sempre più lontani : l’orgoglio è troppo grande : Uomini e Donne, Nilufar e Giordano: silenzio sulla crisi Cosa è successo davvero fra Giordano e Nilufar di Uomini e Donne? Le voci sulla crisi si moltiplicano e loro preferisco il silenzio. O meglio qualche messaggio velato sulla loro delicata situazione. Si hanno sempre più prove della distanza che adesso sembra separare i due. Basterebbe […] L'articolo Nilufar e Giordano, oggi sempre più lontani: l’orgoglio è troppo grande proviene ...

Nilufar e Giordano in crisi - Alessandra Sgolastra svela : 'A breve - tutti a sciare insieme' : Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi secondo quanto riportato da alcune voci dei rumors e confermato dalla stessa ex tronista, stanno vivendo un momento di crisi. Addirittura c'è chi ipotizza che i due giovani si siano lasciati, ma un'ex concorrente di Temptation Island attraverso la risposta ad un fan ha fornito un indizio ben preciso sulla coppia. Alessandra Sgolastra: 'Presto vedrò Giordano e Nilufar' Da qualche tempo a questa parte si mormora ...

Gossip Uomini e Donne : Nilufar e Giordano in difficoltà? Parla un’amica : Nilufar e Giordano di Uomini e Donne si sono lasciati? La rivelazione dell’amica Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati di Uomini e Donne, nelle ultime settimane, hanno fatto preoccupare i loro fan. Il motivo? I due pare siano in crisi. Ci saranno presto novità? Chissà, intanto in queste ore un’amica di Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi ha fatto un’interessante rivelazione che ha acceso nuovamente gli animi. Cosa ha detto? La ...

Uomini e Donne - Nilufar e Giordano ancora distanti : è gelo anche su Instagram : Cosa sta succedendo a Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati? Da un paio di settimane a questa parte, sembra che i due ragazzi stiano vivendo un periodo di forte crisi che ha gettato nel più totale sconforto i loro tantissimi fan. I due ex protagonisti di Uomini e Donne, infatti, non si fanno vedere insieme da tanto e, i più attenti hanno anche notato che hanno smesso di mettersi "mi piace" su Instagram. Che le voci sulla fine dei "Gilufar" non ...

Nilufar e Giordano sono lasciati? Aria di crisi per la coppia di Temptation Island Vip : Cosa sta succedendo tra Nilufar e Giordano ? La coppia che si è conosciuta a Uomini e Donne potrebbe attraversare un periodo difficile: tutti i segni che qualcosa, probabilmente, non procede nel modo ...

Uomini e Donne - la verità sulla crisi di Nilufar e Giordano : la risposta che sorprende : Nilufar e Giordano in crisi? Le prime voci sulla coppia di Uomini e Donne Sappiamo tutti che in tempi di social qualsiasi indizio su Instagram, Facebook e chi più ne ha più ne metta è importante per capire come va una relazione. Lo stesso vale per quella di Nilufar e Giordano che stanno facendo preoccupare […] L'articolo Uomini e Donne, la verità sulla crisi di Nilufar e Giordano: la risposta che sorprende proviene da Gossip e Tv.

Gossip U&D - Nilufar e Giordano sarebbero in crisi : lei pronta a tornare a Napoli (RUMORS) : A quanto pare sarebbe un periodo tutt'altro che semplice per la coppia composta da Nilufar e Giordano, che abbiamo visto nascere nello studio di Uomini e donne e successivamente anche come protagonisti di Temptation Island Vip, condotto da Simona Ventura. Stando alle ultime indiscrezioni raccolte sul web e sui social, i due sarebbero in una fase di stallo della loro relazione: è stata proprio Nilufar ad aver raccontato ai suoi fan dell'ennesimo ...

Nilufar e Giordano si sono lasciati? L’ultimo gesto di lui sembra confermarlo : Uomini e Donne, Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi si sono lasciati? L’ultimo gesto di lui sembrerebbe confermare la crisi di coppia Potrebbe esserci aria di crisi tra Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi. I due ex protagonisti di Uomini e Donne, che insieme quest’estate hanno anche partecipato a Temptation Island Vip, stanno continuando a mandare dei […] L'articolo Nilufar e Giordano si sono lasciati? L’ultimo gesto di ...