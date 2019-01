Netanyahu non ha rinnovato il mandato della presenza internazionale temporanea a Hebron

RAID IN SIRIA - IRAN "PRONTI A ELIMINARE ISRAELE"/ Netanyahu - "non possiamo ignorare le minacce" : RAID Israele in SIRIA: 'colpiti obiettivi IRAN'. Esercito Teheran, 'impazienti di ELIMINARE israeliani da faccia Terra'. Netanyahu 'non ignorare le minacce'

Elezioni Israele - il rischio del processo non indebolisce Netanyahu : il suo Likud guida i sondaggi e l’opposizione si sbriciola : Il colpo di scena è arrivato alla fine di un tormentato week end. Il procuratore generale Avichai Mendelblit deciderà se accusare il primo ministro Benjamin Netanyahu entro il mese prossimo, in vista delle Elezioni di aprile, secondo quanto riportato dal quotidiano Haaretz nell’edizione di domenica. Una fonte nell’ufficio del procuratore generale ha detto al giornale che Mandelblit dovrebbe annunciare la sua decisione a febbraio, un mese ...

Netanyahu non andrà giuramento Bolsonaro : Secondo fonti ufficiali citate da queste testate, Netanyahu ha deciso di accorciare il suo viaggio in Brasile - che doveva durare cinque giorni- a causa della crisi politica in Israele. Resta ...

SALVINI IN ISRAELE - INCONTRO CON Netanyahu MA NON CON PRESIDENTE RIVLIN/ Polemica - 'non è persona gradita' - IlSussidiario.net : SALVINI in ISRAELE, INCONTRO con NETANYAHU ma non con PRESIDENTE RIVLIN. Quotidiano Haaretz, 'non è persona gradita'. Polemiche, ma il portavoce smentisce.

Salvini vola in Israele : vedrà il premier Netanyahu ma non il presidente Rivlin : Mentre non avrà un incontro con il presidente dello Stato israeliano ma ciò non dipende da motivi di polemica politica di questo Paese nei confronti della Lega, come parte della sinistra israeliana ...