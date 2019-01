NBA – Lakers | LeBron James pronto al rientro | primi allenamenti full-contact per il ‘Re’

NBA - rilancio Lakers - Okc vola. Harden e Doncic incantano : Prova di forza dei Thunder, che piegano sul parquet di casa i Bucks grazie ai 36 punti di un super Paul George. La sfida tra Kawhi Leonard e Luka Doncic incanta: 33 punti per la stella dei Raptors, 35 ...

NBA : Warriors inarrestabili - Lakers ko senza LeBron James : I Golden State Warriors rafforzano la loro leadership nella Western Conference , 34-14, vincendo sul parquet dei Washington Wizards , 20-27, con il punteggio di 126-118. Per i campioni in carica è il ...

NBA - Torna Rondo - ma non basta. Lakers flop anche coi Wolves : Lakers-Minnesota 105-120 Terza sconfitta consecutiva per i Lakers, 25-24, che cadono fra le mura amiche per mano dei TimberWolves, 24-24, al termine di una partita caratterizzata da tanti errori e ...

NBA 2019 - i risultati della notte (25 Gennaio) : i Warriors passano a Washington - tutto facile per Thunder e Blazers - cadono ancora i Lakers : Si sono disputati quattro match nella nottata NBA e le squadre in campo hanno sostanzialmente rispettato i pronostici. I Golden State Warriors hanno vinto a Washington, rafforzando la loro leadership nella Western Conference, mentre Oklahoma City ha regolato i New Orleans Pelicans ed i Portland Trail Blazers non hanno avuto difficoltà a passare sul campo di Phoenix. Infine i Los Angeles Lakers sono nuovamente caduti in casa, questa volta contro ...

Risultati NBA – Westbrook in tripla doppia - ok Warriors e Blazers : Lakers ancora ko senza LeBron : Russell Westbrook trascina i Thunder con una tripla doppia, vittorie per Warriors e Blazers, Lakers sconfitti in casa: i Risultati dei match NBA della notte italiana Poker di match NBA nella notte italiana, ma nonostante le sole 4 partite, lo spettacolo non è di certo mancato. Basti sottolineare la prova di Russell Westbrook che grazie alla sua tripla doppia da 23 punti, 16 assist e 17 rimbalzi ha steso i Pelicans (122-116) orfani di ...

NBA – Lakers - prolungata l’assenza di LeBron James : niente Timberwolves e Suns : I Los Angeles Lakers dovranno fare a meno di LeBron James anche nelle partite contro Timberwolves e Suns, a dichiararlo è coach Walton I tifosi Lakers dovranno armarsi di pazienza: per rivedere in campo LeBron James ci vorrà ancora qualche giorno. Il numero 23 giallo-viola è assente dalla sfida di Natale contro gli Warriors a causa di un problema all’inguine che lo ha tenuto fuori per oltre un mese. LeBron, secondo le tempistiche dello ...

Basket - NBA Golden State travolge i Lakers - Thompson è da record : WASHINGTON - Golden State, 33-14, prosegue inarrestabile la sua corsa in vetta alla Western Conference, travolge i Los Angeles Lakers, 25-23, 130-111 e porta a casa l'ottava vittoria consecutiva. Col ...

Mercato NBA - Carmelo Anthony ceduto a Chicago - ma non ci giocherà. Ipotesi Lakers? : Se nelle ultime settimane vi siete chiesti "ma dove è finito Carmelo Anthony?", finalmente è arrivata una " parziale " risposta. Gli Houston Rockets infatti hanno spedito Anthony insieme a una ...

Risultati NBA – Golden State asfalta i Lakers con un super Thompson - Philadelphia ok sui Rockets : sorride Boston : Una prestazione pazzesca di Thompson permette agli Warriors di superare i Lakers allo Staples Center, niente da fare invece per i Rockets al cospetto di Philadelphia Il match clou della notte NBA si conclude a favore di Golden State che, allo Staples Center di Los Angeles, supera in maniera netta i Lakers. Partita bella ed avvincente, con un super Klay Thompson capace di piegare a favore dei Warriors la contesa, segnando ben 44 punti e ...