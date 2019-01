NBA | Carmelo Anthony osannato al Madison Square Garden | ' Questa è casa mia'

NBA – James Harden augura il meglio a Carmelo Anthony : “voglio vederlo tornare a fare canestro ed essere felice” : James Harden ha speso delle parole davvero dolci verso Carmelo Anthony, dopo la situazione complicata che ha portato l’ex Knicks a lasciare i Rockets Nei giorni scorsi, gli Houston Rockets sono riusciti finalmente a liberarsi di Carmelo Anthony. L’ex New York Knicks, finito praticamente fuori rosa dallo scorso 8 novembre, dopo appena 10 partite giocate con i texani, è stato ceduto ai Chicago Bulls. Un addio che tutto sommato lascia ...

NBA - Houston fa fuori Carmelo Anthony. Andrà a Chicago - ma non giocherà : Houston, USA, - Finisce la storia tra Carmelo Anthony e gli Houston Rockets . L'ex New York Knicks non gioca una partita NBA dallo scorso 8 novembre e sicuramente non tornerà a farlo per la squadra di ...

Mercato NBA - Carmelo Anthony ceduto a Chicago - ma non ci giocherà. Ipotesi Lakers? : Se nelle ultime settimane vi siete chiesti "ma dove è finito Carmelo Anthony?", finalmente è arrivata una " parziale " risposta. Gli Houston Rockets infatti hanno spedito Anthony insieme a una ...

NBA - torna Carmelo Anthony : Houston lo cede - regalandogli l'ultima chance di inseguire il titolo : A due mesi e mezzo dall'ultima partita con gli Houston Rockets, Carmelo Anthony torna a sentirsi un giocatore, anche se la cessione ai Chicago Bulls è soltanto l'anticamera del vero ritorno in campo d

Mercato NBA – Carmelo Anthony ceduto ai Bulls e subito tagliato : prende piede la pista Los Angeles Lakers : Carmelo Anthony ceduto dai Rockets ai Chicago Bulls e subito tagliato: l’ex New York Knicks potrebe giocarsi l’ultima chance ai Los Angeles Lakers dell’amico LeBron James Nella notte gli Houston Rockets sono riusciti finalmente a liberarsi di Carmelo Anthony. L’ex New York Knicks, finito praticamente fuori rosa dallo scorso 8 novembre, dopo appena 10 partite giocate con i texani, è stato ceduto ai Chicago Bulls. Grazie allo scambio i ...

Mercato NBA - LeBron James manda segnali via Instagram : assalto Lakers a Carmelo Anthony : Los Angeles Lakers in procinto di fare un’offerta a Carmelo Anthony, un like di LeBron James sembra confermare il tutto Mercato NBA, Los Angeles Lakers su Carmelo Anthony? LeBron James sembra aver dato il proprio placet. Il fenomeno di LA ha dato infatti il proprio assenso all’affare Anthony attraverso Instagram. Il King ha infatti messo un like galeotto ad un post che parlava di Mercato, all’interno del quale si ...

Mercato NBA – Rockets e Cavs studiano una trade fra due ‘scontenti’ : Carmelo Anthony in cambio di J.R. Smith : Gli Houston Rockets e i Cleveland Cavaliers starebbero studiando una particolare trade fra due giocatori finiti ai margini dei rispettivi progetti: Carmelo Anthony in cambio di J.R. Smith La trade deadline di febbraio, il termine ultimo per gli scambi tra franchigie in vista del rush finale della seconda parte di stagione, si avvicina a grandi passi e le squadre studiano le ultime trade prima dello stop finale. Fra i team più attivi ci ...

Mercato NBA – Cena ‘galeotta’ con Carmelo Anthony - LeBron James svela : “vorrei Melo ai Lakers” : LeBron James a Cena con il grande amico CarMelo Anthony, attualmente alla ricerca di una squadra: si alimentano i rumor che vorrebbero Melo diretto verso Los Angeles Stagione da dimenticare quella di CarMelo Anthony. Dopo essere stato scambiato senza troppi complimenti dai Thunder agli Hawks, Melo è stato tagliato dalla franchigia della Georgia per accasarsi ai Rockets. In Texas le sue prestazioni non sono certamente aumentate di livello. ...

Mercato NBA : LeBron James vuole Carmelo Anthony - Lakers a caccia anche di John Wall : Joe Vardon, giornalista di The Athletic, da anni vicino al n°23 dei Lakers nei suoi anni a Cleveland, apre il suo articolo con una frase tanto semplice quanto diretta : "LeBron James vorrebbe portare ...

NBA – Morey fa mea culpa : “credevo che Carmelo Anthony avrebbe aiutato i Rockets - mi sbagliavo. Ma sul ritiro…” : Il gm degli Houston Rockets, Daryl Morey, ha fatto mea culpa in merito alla scelta di firmare Carmelo Anthony come nuovo innesto degli Houston Rockets “Credevo in lui, ma ho sbagliato”, suonano più o meno così le parole di Daryl Morey a proposito di Carmelo Anthony. Il gm degli Houston Rockets fa mea culpa e dichiara di aver fatto un errore con la firma di Carmelo Anthony. L’ex OKC sembrava poter dare una grande mano ai ...

NBA - Houston Rockets : Gary Clark - il rookie che si è preso i minuti di Carmelo Anthony : Il 24esimo compleanno per Gary Clark è stato inevitabilmente diverso dagli altri. Non tanto e non solo per il ruolo che è riuscito a ritagliarsi nell'ultimo mese all'interno della rotazione dei ...

NBA – Allen Iverson sul futuro di Carmelo Anthony : “non si ritira - vi spiego perché” : Allen Iverson commenta la volontà del taglio di Carmelo Anthony da parte dei Rockets e le possibilità in merito al ritiro di Melo Negli ultimi giorni l’avventura di Carmelo Anthony in maglia Rockets ha preso una piega alquanto negativa. L’ex OKC non si é adattato come la franchigia texana si aspettava, portando pochi punti in attacco e risultando pressoché nullo in difesa. Motivi per i quali la dirigenza di Houston ha optato ...

Mercato NBA – I Golden State Warriors si chiamano fuori dalla corsa a Carmelo Anthony : Nessun interesse da parte dei Golden State Warriors verso Carmelo Anthony: salvo clamorosi sviluppi, Melo non finirà nella Baia È solo questione di tempo, dopo che la dirigenza dei Rockets e Carmelo Anthony avranno studiato la soluzione migliore per la risoluzione del contratto, Melo sarà free agent. Nonostante la brutta parentesi prima ad OKC e dopo ad Houston, nonché tutti i limiti che il suo gioco si porta dietro, Melo sembra comunque ...

NBA – Comunicato ufficiale dei Rockets : Carmelo Anthony verso l’addio - si cerca l’accordo per la risoluzione : Gli Houston Rockets escono finalmente allo scoperto: la franchigia texana ha annunciato di essere in trattativa per la risoluzione del contratto La situazione era alquanto prevedibile, viste le numerose assenze ‘per malattia’ degli ultimi match. Mancava solo l’ufficialità che i Rockets hanno dato nelle ultime ore: tramite un Comunicato ufficiale, la franchigia texana ha annunciato di essere in trattativa per la ...