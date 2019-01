Muore 15enne Taranto | papà ' qui malattie'

Meningite - Muore 15enne romano all'Umberto I : non era vaccinato : Aveva 15 anni ed era uno studente dell'Istituto alberghiero Amerigo Vespucci a Roma: colpito da Meningite, il ragazzo è morto ieri nel reparto di terapia intensiva pediatrica del...

Il paracadute “artigianale” non si apre - Muore 15enne : “La mamma lo incoraggiava a lanciarsi” : Un ragazzo di 15 anni è morto in Ucraina dopo essersi lanciato dal tetto di un palazzo di 14 piani con un paracadute fatto in casa che non si è aperto. La vittima, Bogdan Firsov, stava realizzando un video da condividere sui social e c’erano tante persone, compresa sua madre, che lo incoraggiavano dalla strada.Continua a leggere

Mette lo smartphone a caricare mentre fa il bagno - cellulare cade nella vasca : 15enne Muore : "Sognava di diventare una campionessa del mondo", ha detto un'amica. "I nostri cuori sono spezzati. E' così vuoto ora senza di lei", ha detto la sorella della 15enna a Komsomolskaya Pravda . Anche la ...

Sfida gli amici a sdraiarsi sui binari - Muore 15enne travolto dal treno : C’è chi dice di averlo visto sdraiarsi sui binari. Una volta, poi un’altra, mentre gli amici ridevano. E poi ancora, l’ultima volta, quando gli altri ragazzi hanno visto arrivare in lontananza i fari del treno. Le luci farsi sempre più vicine, il rumore a coprire le loro grida per dirgli di stare immobile, di non alzarsi dalle rotaie. Ci sarebbe un’assurda Sfida, una folle scommessa tra amici dietro la tragedia che è costata la vita ieri sera ...

Milano - 15enne Muore investito da un treno : ipotesi "roulette russa" con gli amici : È accaduto martedì sera poco dopo le 19 a Parabiago: il ragazzo era con alcuni coetanei sulla banchina. Prima di lui un 13enne avrebbe provato la sfida di stendersi sui binari, mentre l'amico non sarebbe riuscito a evitare il treno in arrivo

