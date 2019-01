MotoGP | Valentino Rossi | “La mia Yamaha sarà un po’ interista Se Bagnaia e Morbidelli mi

MotoGP – Valentino Rossi incontra Orietta Berti - il post social della cantante è speciale : “vincere tutto col sorriso lo ha reso ancora più grande” [GALLERY] : Valentino Rossi incontra Orietta Berti: il post social della cantante italiana dopo lo scatto col Dottore Valentino Rossi è una vera e propria star: il Dottore è stato ospite ieri sera di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa, tenendo incollati al televisore tantissimi telespettatori. Simpatico, esilarante e sempre con la battuta pronta, il nove volte campione del mondo ha avuto il potere di attirare tantissime persone non appassionate di motori ...

MotoGP - presentazione Yamaha 2019 (28 gennaio) : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. C’è Valentino Rossi : Lunedì 28 gennaio verrà presentata la nuova Yamaha che dovrà affrontare il Mondiale MotoGP 2019. A Jakarta (capitale dell’Indonesia) verrà alzato il velo sulla nuova creazione di Iwata, gli appassionati conosceranno la moto con cui Valentino Rossi e Maverick Vinales cercheranno di andare a caccia del titolo iridato sfidando Honda e Ducati. La Yamaha dovrebbe essere assolutamente rinnovata rispetto alle ultime due versioni visto che le ...

MotoGP - cielo rosa e un ospite particolare : giornata 'speciale' per Valentino Rossi al Ranch [FOTO] : Il pilota pesarese si è allenato al Ranch ieri insieme agli altri ragazzi dell'Academy, ricevendo la visita di un ospite particolare Valentino Rossi prosegue il suo personale allenamento in vista ...

MotoGP - Valentino Rossi e la #10monthschallenge : i suoi golden retriever 10 mesi dopo : La moda della #10yearschallenge in voga sui social ha coinvolto anche Valentino Rossi . Il campione della Yamaha ha postato delle foto sul suo profilo Instagram in cui si mostra con i suoi due ...

MotoGP - Valentino Rossi ospite domenica 27 gennaio a Che fuori tempo che fa. Orario e programma della serata : Questa volta Valentino Rossi non dovrà sfidare Marc Marquez o Andrea Dovizioso, né una delle piste del Mondiale di MotoGP. Il “Dottore”, infatti, sarà protagonista in tv, luogo nel quale non ama apparire troppo spesso, e sarà ospite di uno dei “salotti” più famosi d’Italia. Il numero 46 più famoso del mondo prenderà parte alla trasmissione di Rai1 “Che tempo che fa” condotta da Fabio Fazio, nella serata ...

MotoGP - quando viene presentata la Yamaha 2019 di Valentino Rossi? Data - programma - orario e tv. Tutte le indiscrezioni : Sarà presentata il 4 febbraio la nuova Yamaha M1 che prenderà parte al Mondiale MotoGP 2019. La sede dell’evento, tuttavia, sarà inconsueta, dato che si svolgerà a Giakarta, capitale dell’Indonesia, alle ore 10.45 locali, le 4.45 italiane. Un orario tutt’altro che comodo alle nostre latitudini che, gioco forza, renderanno inutili possibili dirette tv. Sui canali social dellaa Yamaha, tuttavia, dovrebbe essere disponibile la ...

MotoGP – Valentino Rossi nella ‘casa’ dei suoi caschi : il regalo speciale al disegnatore dei suoi ‘elmetti’ [VIDEO] : Valentino Rossi e la dedica speciale sul casco in stile messicano al suo disegnatore Davide Degli Innocenti Il 10 marzo i piloti della MotoGp scenderanno in pista per la prima gara ufficiale della stagione 2019. In attesa dell’esordio stagionale, i campioni delle due ruote saranno protagonisti delle presentazioni dei team, ma anche dei test invernali. In questi ultimi, Valentino Rossi è solito sfoggiare un nuovo casco speciale, ...

MotoGP - Valentino Rossi tra salti e acrobazie : che spettacolo il Dottore in sella alla sua moto da cross [FOTO] : Il pilota della Yamaha ha postato sul proprio profilo Instagram alcuni scatti di un allenamento di motocross svolto al Buda MX Park Valentino Rossi ha iniziato ad intensificare il proprio allenamento in vista della nuova stagione di motoGp, pronta a partire tra qualche settimana. La Yamaha infatti presenterà la nuova moto il pRossimo 4 febbraio, prima di scendere in pista a Sepang dal 6 all’8 febbraio per la prima sessione di test ...

MotoGP – Dall’addio di Lorenzo alla sfida con Valentino Rossi - Dovizioso sincero : “ecco cosa mi mancherà di Jorge” : Andrea Dovizioso alla presentazione della nuova Desmosedici si auspica una stagione migliore rispetto a quella passata: le parole del pilota italiano Dopo tanta attesa, oggi sono state svelate le nuove Desmosedici. alla presentazione del Team Mission Winnow Ducati 2019 hanno presenziato i due piloti ufficiali: Danilo Petrucci ed Andrea Dovizioso. Il pilota di Forlimpopoli, diventato un vero e proprio baluardo della scuderia di Borgo ...

MotoGP - Pernat avverte Valentino Rossi : “ecco da cosa dipenderà un suo eventuale successo” : Il manager ligure ha analizzato il Mondiale 2019, soffermandosi sulle aspettative di Valentino Rossi e Maverick Viñales Un 2018 da cancellare, dimenticando il fatto di non essere riuscito a conquistare nemmeno una vittoria. Valentino Rossi si avvicina al Mondiale 2019 con la solita carica positiva, provando a gettare fin dalla pre-season le basi per un anno esaltante. AFP/LaPresse Di lui ha parlato Carlo Pernat, esprimendo il proprio ...

MotoGP - Redding distrugge Marquez e Valentino Rossi : le frecciate del pilota inglese sono velenosissime : Il pilota inglese si è tolto qualche sassolino dalla scarpa, lanciando frecciate velenose anche a Valentino Rossi e Marc Marquez Nel 2019 non sarà sulla griglia di partenza del Mondiale di MotoGp, ma Scott Redding non perde occasione per lanciare frecciatine ad alcuni suoi ex colleghi. AFP/LaPresse L’ex Aprilia correrà in British Superbike, una nuova esperienza resasi necessaria per non aver trovato un team disposto a dargli ...

MotoGP – Valentino Rossi osannato in Spagna : urla da stadio e applausi infiniti per il Dottore a Siviglia [VIDEO] : Standing ovation per Valentino Rossi in Spagna: applausi interminabili per il Dottore allo Yamaha Pan European Dealer Meeting Giornata impegnativa, quella di martedì, per Valentino Rossi: dopo essere stato ospite di Linus e Nicola Savino a Deejay Chiama Italia, il Dottore è partito per la Spagna per partecipare allo Yamaha Pan European Dealer Meeting, che si è svolto a Siviglia. Abito elegante e capelli ‘lunghi’ in versione ...

MotoGP - I consigli di un campione del mondo per Vinales : 'deve battere Valentino Rossi ogni gara' : Così Wayne Rainey , tre volte campione del mondo in sella ad una Yamaha nella classe 500, parla di Vinales nell'intervista rilasciata a Motorsport.com. 'Pensavo che sarebbe stato un po' più costante. ...