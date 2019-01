Morandi | lavori sul lato ovest

Ponte Morandi - i lavori fanno paura : Riunione alla media Caffaro sul piano demolizione, è scattato l’allarme amianto. Il preside: «Diteci se vanno trasferiti gli alunni». I residenti: «Pronti a scendere in piazza»

Ponte Morandi - i lavori fanno paura «Ignoti i rischi per la salute» | : Assemblea alla media Caffaro, è scattato l’allarme amianto. Il preside: «Diteci se vanno trasferiti gli alunni». I residenti: «Pronti a scendere in piazza

Ponte Morandi : fumata nera per il contractor unico per i lavori : Tramonta la possibilità di avere un capofila unico e un solo contratto di appalto sia per la demolizione che per la ricostruzione del Ponte Morandi. Il soggetto candidato a essere capofila dell’opera era PerGenova, la società consortile composta da Salini Impregilo e Fincantieri, che si è assicurata l’appalto per la ricostruzione del Ponte. PerGenova avrebbe dovuto essere capofila anche dell’Ati dei demolitori (composta da Fagioli, Fratelli ...

DEMOLIZIONE PONTE Morandi - BUCCI : "LAVORI AL VIA"/ Genova - Confindustria : "abbatterlo è scelta di pancia" : Genova, PONTE MORANDI: dissequestro del moncone ovest: ancora problemi su est. BUCCI, 'domani diremo chi lo ricostruirà, ci sono sorprese'

Ponte Morandi/ Ultime notizie - la procura concede la demolizione - soddisfatto Bucci 'A breve lavori al via' : Genova, Ponte Morandi: dissequestro del moncone ovest: ancora problemi su est. Bucci, 'domani diremo chi lo ricostruirà, ci sono sorprese'

Ponte Morandi : si apre il cantiere per la rimozione dei resti - ma i lavori partiranno dopo le feste : A Genova come annunciato dal sindaco Marco Bucci, inaugurato il cantiere. 'Con il via libera della magistratura potremo iniziare la settimana prossima' ha precisato Bucci che è anche commissario ...

Ponte Morandi - Autostrade fa ricorso contro il Decreto Genova : “Ma non bloccheremo i lavori di ricostruzione” : Autostrade per l’Italia fa ricorso contro il Decreto Genova, contenente le misure per la ricostruzione del Ponte Morandi, ma non chiederà la sospensiva per non ritardare o ostacolare la ricostruzione del viadotto Polcevera, crollato il 14 agosto scorso. La decisione è stata assunta oggi dal Consiglio d’amministrazione della Società. In una nota, Aspi fa sapere che “il Consiglio di Amministrazione di Autostrade per l’Italia, ...

Ponte Morandi. L’Empa di Zurigo : “Lavoriamo giorno e notte”. Ancora perquisizioni alla Spea : Isolare, scomporre e cristallizzare gli ultimi istanti di vita del Ponte Morandi e poi ricrearli in laboratorio. È questo il compito a cui sono chiamati gli analisti delL’Empa, il laboratorio di Zurigo che si occupa dell’analisi dei 17 reperti del viadotto crollato e del più importante tra loro, il numero 132. Il Secolo XIX, oggi, racconta la storia di quello che è uno dei maggiori centri europei di studio sui materiali. Nato dopo un disastro ...