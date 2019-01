Montalbano Elicona | le prime azioni di promozione turistica del 2019

Montalbano Elicona (ME) : il 26 e 30 dicembre e il 6 gennaio il suggestivo Presepe Vivente : Ormai fucina di eventi ad alto livello culturale e di forte impatto turistico riconosciuti a livello internazionale, il Borgo di Montalbano Elicona (ME) raggiunge il proprio apice organizzativo nel suggestivo “Presepe Vivente” che fa di uno dei Borghi più Belli d’Italia il vero cuore pulsante della Natività in Sicilia. Arrivato alla XIX edizione è ormai un evento consolidato, già premiato come “Miglior Presepe di Sicilia” e diventato ...