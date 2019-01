Miti | dei e tradizione | dieci idee per il futuro

Youma Diakite - chi è?/ "Sono pronta a conoscere i miei liMiti" - Isola dei Famosi 2019 - : Youma Diakite all'Isola dei Famosi 2019: l'ex modella pronta a mettersi in gioco in Honduras, è una delle concorrenti del reality di Canale 5

Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti si racconta - dai Miti Oasis e Vasco Rossi al nuovo album (video) : In una serata tutta dedicata alla sua ascesa sulla scena del pop d'autore in Italia, Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti ha tenuto banco raccontandosi al pubblico del laboratorio culturale romano Officina Pasolini, parlando delle sue passioni, del suo modo di fare musica, dei suoi progetti futuri. Chiamato ad autoanalizzarsi come fenomeno musicale, ma anche un po' come persona, attraverso le domande di Ernesto Assante e Giuseppe Lomonaco, il ...

AntiseMitismo - 'Banchieri dietro i Protocolli dei Savi di Sion" - scoppia il caso Lannutti : E' bufera su un Tweet (poi eliminato) postato dal senatore del M5S, Elio Lannutti, che nelle scorse ore ha accusato i banchieri, in particolare Mayer Amschel Rotschild, fondatore della dinastia al centro di varie teorie del complotto che la vedrebbero come la padrona indiscussa del Sistema Bancario Mondiale, di aver creato i cosiddetti "Protocolli dei Savi Anziani di Sion". Nonostante questo documento sia stato dichiarato un falso già da molto ...

AntiseMitismo - grillino Lannutti choc : "I banchieri dietro i Protocolli dei Savi di Sion" : Elio Lannutti attacca ebrei e sindacati. Il senatore grillino pubblica e poi cancella un tweet in cui prende di mira "il Gruppo dei Savi di Sion e Mayer Amschel Rothschild", definito come "l'abile fondatore della famosa dinastia che ancora oggi controlla il Sistema Bancario Internazionale".Colui che "portò alla creazione" del manifesto: "I Protocolli dei Savi di Sion", aggiunge nel tweet che era correlato di link di un sito antisemita e che ha ...

AntiseMitismo. Il senatore M5s Lannutti 'I banchieri dietro i Protocolli dei Savi di Sion' : ROMA - 'Il Gruppo dei Savi di Sion e Mayer Amschel Rothschild, l'abile fondatore della famosa dinastia che ancora oggi controlla il Sistema Bancario Internazionale, portò alla creazione di un ...

Laziomania : la guerra degli ultras e l'arma dei cori antiseMiti : L'ambiente Lazio lamenta questo doppio-pesismo: molti episodi legati al mondo biancoceleste sembrano amplificati, altri dimenticati, seppelliti. Nella stessa settimana in cui, in diretta nazionale, ...

Calcio : ancora vergogna a Roma! Volantini antiseMiti da parte dei tifosi giallorossi : Roma si macchia ancora una volta di un episodio che con la rivalità calcistica non centra davvero nulla. Lo scorso anno ci furono le foto dei tifosi della Lazio di Anna Frank in curva Sud con la maglia della Roma, mentre adesso è arrivata la “risposta” da parte di quelli della Roma. Nel quartiere Prati e in zona Balduina sono apparsi alcuni Volantini con messaggi antisemiti a firma di alcuni gruppi romanisti proprio di quella zona. ...

Manifesti antiseMiti dei romanisti : Lazio Napoli Israele stessi colori : Continua il delirio del mondo del calcio. E' di queste ore la scoperta di alcuni adesivi che - affissi su alcuni muri di alcuni quartieri di Roma - stanno rimbalzando sui social network. Sono firmati dai romanisti della ...

Anna Valle parla dei figli : “Regole e liMiti devono esserci” : Anna Valle mamma: il rapporto dell’attrice coi figli Ginevra e Leonardo Nonostante l’intenso lavoro da attrice, Anna Valle è una madre molto presente per i suoi figli. Ginevra e Leonardo hanno rispettivamente dieci e cinque anni e sono nati dal matrimonio dell’ex Miss Italia con il produttore e regista Ulisse Lendaro. Anna, insieme col marito, […] L'articolo Anna Valle parla dei figli: “Regole e limiti devono ...

Arthur Schneier - la notte dei cristalli e l'antiseMitismo oggi : E non dimentichiamo l'economia: i capi nazisti, come hanno dimostrato i più recenti storici del terzo reich, pensavano di coprire, con l'"oro giudaico", la loro crisi economica e fiscale. Chi lotta ...

Chiara Ferragni e la FOTO censurata del lato B di Fedez : il Natale dei Ferragnez sulle DoloMiti [GALLERY] : Chiara Ferragni e Fedez trascorreranno il Natale con Leone in uno splendido resort sulle Dolomiti: ciò che attira la curiosità dei fan è però quella FOTO hot del rapper censurata dall’influencer Chiara Ferragni e Fedez stanno trascorrendo le vacanze natalizie in un lussuoso resort sulle Dolomiti. Lo scenario innevato delle splendide montagne italiane farà da sfondo alle loro ferie ad alta quota. Anche dalle piste di sci, dalla spa e ...

Brexit - il piano dell’Ue in caso di ‘no deal’ “Stop ai voli per le compagnie aeree Uk e liMiti ai diritti dei cittadini britannici” : Londra deve aspettarsi un addio doloroso se Westminster non approverà l’accordo raggiunto tra la premier britannica Theresa May e il negoziatore di Bruxelles Michel Barnier. E’ il messaggio che la Commissione europea ha inviato al Regno Unito nelle linee guida approvate a uso degli Stati membri per limitare le conseguenze negative di una hard Brexit. Le misure sono pronte da settimane, ma l’esecutivo comunitario ha preferito ...

“Le sbufale” - il caso dei veleni bianchi : lo zucchero raffinato fa davvero male? Sfatiamo insieme i Miti più comuni : “Le sbufale” è una rubrica di approfondimento dedicata alle fake news in campo alimentare, cosmetico e medico, analizzate dal punto di vista scientifico. Per essere consumatori consapevoli è importante imparare a riconoscere le bufale e il modo in cui vengono sfruttate dal marketing (ad esempio attraverso la diffusione dei prodotti “senza”, come vedremo soprattutto nel campo della cosmetica). Queste disinformazioni registrano un ampio seguito ...

Torino - Mazzarri : "Orgoglioso dei ragazzi. Obiettivi? Non mi pongo liMiti" : un Walter Mazzarri visibilmente soddisfatto, dopo aver visto il suo Torino tenere testa al Milan nella serata di San Siro . I granata hanno sfiorato il vantaggio nel primo tempo, per poi contenere gli ...