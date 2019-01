Miss Italia | il tribunale dichiara illegittima la kermesse ' clone' nella tenuta di Al Bano

Missione in Afghanistan - “vai il contingente italiano entro un anno”. Moavero : “Non so nulla”. La Nato frena : “E’ prematuro” : Il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, ha dato mandato allo stato maggiore di pianificare il rientro dall’Afghanistan e perciò fare tutti i passi necessari presso gli alleati dell’Alleanza atlantica affinché il nostro rientro sia coordiNato con quello degli altri. C’è anche un preciso orizzonte temporale: via tutti gli italiani entro 12 mesi....

Miss Italia - il tribunale dichiara illegittima la kermesse 'clone' nella tenuta di Albano : Il tribunale di Roma, con ordinanza del 28 gennaio 2019, si è pronunciato sancendo l'illegittimità del concorso di bellezza denominato 'Futura Miss Italia', organizzato dall'Accademia della Moda Maria ...

Missione in Afghanistan - l’Italia ipotizza di ritirare i soldati “entro un anno”. Ma Moavero : “Non so nulla” : Il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, ha dato mandato allo stato maggiore di pianificare il rientro dall’Afghanistan e perciò fare tutti i passi necessari presso gli alleati dell’Alleanza atlantica affinché il nostro rientro sia coordinato con quello degli altri. C’è anche un preciso orizzonte temporale: via tutti gli italiani entro 12 mesi....

Missione in Afghanistan - l’Italia ipotizza di ritirare i soldati “entro un anno” : Il ministro della Difesa Elisabetta Trenta “ha dato disposizioni al Coi di valutare l’avvio di una pianificazione per il ritiro del contingente italiano in Afghanistan”. Lo riferiscono fonti della Difesa, aggiungendo che “l’orizzonte temporale potrebbe essere quello di 12 mesi”....

Addio a Zamberletti - comMissario per il sisma in Irpinia e padre della Protezione Civile Italiana : E' morto a Varese Giuseppe Zamberletti. Il padre della Protezione Civile, 85 anni, era da tempo malato ed era ricoverato in ospedale. Zamberletti è stato parlamentare della Democrazia...

Le Iene Show : lo scherzo a Chiara Bordi - la "miss con la protesi" di Miss Italia 2018 : Durante la puntata de Le Iene Show, andata in onda questa sera, domenica 27 gennaio 2019, è stato tramesso uno scherzo realizzato ai danni di Chiara Bordi, la 18enne di Tarquinia nota per aver preso parte all'ultima edizione di Miss Italia, andata in onda su La7 lo scorso settembre, che i media hanno ribattezzato come la "Miss con la protesi".Chiara Bordi, infatti, ha perso la gamba sinistra dopo un grave incidente in motorino nel quale è ...

Anna Valle : marito - età e figli. La carriera dell’ex Miss Italia : Anna Valle: marito, età e figli. La carriera dell’ex Miss Italia Chi è Anna Valle e carriera tv Anna Valle è nata a Roma il 19 giugno 1975. A tredici anni si trasferisce con la madre e i fratelli in Sicilia, a Lentini. Frequenterà il liceo classico a Catania e successivamente si iscriverà alla facoltà di giurisprudenza, senza però concludere gli studi. Ha la sua prima esperienza teatrale recitando al Teatro greco di Siracusa nella commedia di ...

«Per l'Italia comMissario Ue economico» : Una posizione indispensabile perché il primo problema del Paese resta l'economia: la perdita del Pil italiano dal 2008 al 2018 è superiore a quella registrata nel secondo dopoguerra. E nel 2018, per ...

E' di Cantù 'Miss Mamma Italiana 2018' - ospite della famiglia Casadei a 'Romagna Mia' : Le mamme interessate a partecipare al Concorso a loro dedicato , le iscrizioni sono gratuite, , possono contattare la Te.Ma Spettacoli al numero 0541 344300 oppure www.missMammaItaliana.it TAGS ...

EMissioni Ilva - Corte Strasburgo condanna l'Italia : cittadini non tutelati : La salute dei cittadini che risiedono in prossimità dello stabilimento siderurgico Ilva, oggi Arcelor Mittal Italia, non è stata protetta. " Il persistente inquinamento causato dalle Emissioni dell'...

Codice Appalti - ComMissione UE apre procedura d'infrazione contro l'Italia : Nella giornata di oggi, Bruxelles ha deciso di aprire formalmente una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia sul Codice Appalti. Secondo la Commissione europea, dunque, la legislazione ...