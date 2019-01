' Militari italiani via dall' Afghanistan' Annuncio della Difesa | gelo Lega

«Militari italiani via dall’Afghanistan entro un anno» : l’ipotesi della Difesa : Il ministro Elisabetta Trenta ha dato mandato di valutare le modalità di rientro del contingente, composto da 900 uomini. Anche gli Usa verso un accordo con i talebani

Domenica a Cesiomaggiore si ricordano gli internati Militari italiani della II Guerra mondiale : Il 27 gennaio di ogni anno in tutto il mondo si ricordano le vittime della Shoah; ma questa giornata di riflessione è dedicata anche agli oppositori politici del nazifascismo e ai deportati militari che finirono nei campi di sterminio e di ...

Hamas “libera” i tre carabinieri italiani scambiati per Militari israeliani : E' terminato l'assedio dei miliziani di Hamas all'edificio dell'Onu a Gaza, dove si erano rifugiati i tre carabinieri italiani scambiati per forze di sicurezza israeliane e sospettati di essere entrato nella Striscia con una falsa identita' diplomatica. Il movimento islamista al potere nella Striscia ha accertato l'identita' dei tre carabinieri e ha dato loro il via libera a lasciare l'edificio dell'Unrwa. I tre potrebbero rientrare a Roma gia' ...

Attentato contro i Militari italiani ad Herat : razzo contro un blindato Lince : Il razzo Rpg non ha colpito direttamente il mezzo ma è esploso nelle vicinanze. Alcune schegge hanno centrato il blindato...

Il Volo in Libano a fianco ai Militari italiani per il Concerto di Natale presto su Rai1 (video) : Il Concerto di Natale di Il Volo in Libano sarà presto trasmesso su Rai1. Come da indiscrezioni, lo spettacolo sarà trasmesso nella seconda serata di Rai1 il 25 dicembre, dopo lo spostamento di rete che prevedeva la messa in onda del contributo nel pomeriggio del 26 dicembre. In Voci di Natale, questo il titolo dello spettacolo condotto da Il Volo, è un mx di storie ma anche di incontri e momenti di vita quotidiani accompagnati dai grandi ...

Israele - Salvini : «Hezbollah terroristi? Non capisco lo stupore». Militari italiani in Libano : «Noi in difficoltà» : «Non capisco lo stupore che ho letto su un'agenzia per la definizione di Hezbollah come terroristi islamici. Se si scavano tunnel sotterranei a decine di metri che sconfinano nel territorio israeliano,...