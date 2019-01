Milan-Napoli | Coppa Italia 2019 | programma | orario e tv Le probabili formazioni

oasport

: Fabio Quagliarella has equalled Gabriel Batistuta's record for scoring in 11 consecutive Serie A games: ? vs AC Mi… - Squawka : Fabio Quagliarella has equalled Gabriel Batistuta's record for scoring in 11 consecutive Serie A games: ? vs AC Mi… - acmilan : A hard-fought battle ends in a stalemate: Here's the match report ???? - annatrieste : Cari tifosi del Milan che sbeffeggiate Mario Rui per questo tiro in porta diciamo velleitario almeno iss ten e pall… -

(Di lunedì 28 gennaio 2019) Neanche il tempo di respirare che è subito tempo di, ancora una volta. Dopo il match valido per la ventunesima giornata di campionato, il big match di San Siro animerà la scena dei quarti di finale di. Una grande classica del calciono che in anni passati è valsa anche lo Scudetto. Basti pensare ai tempi nei quali da una parte c’erano Diego Armando Maradona e Careca e dall’altra Marco Van Basten e Ruud Gullit. In questo caso i protagonisti sono diversi, magari di un livello tecnico inferiore, in grado però di regalare emozioni e spettacolo in un contesto prestigioso.I rossoneri di Rino Gattuso potranno contare sull’apporto di giocatori importanti come Alessio Romagnoli, Franck Kessié e Davide Calabria, squalificati precedentemente, e punterà le proprie fiches sul nuovo arrivato Lucas Paquetà. In avanti ci sarà Patrick Cutrone nel ruolo di centravanti e ...