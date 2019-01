Milan-Inter | il derby si avvicina | ecco le fasi di vendita dei biglietti

Milano - spruzza deodorante sui colleghi stranieri - Azienda : aperta un'indagine interna : I lavoratori sorridono visibilmente imbarazzati mentre subiscono questo trattamento e vengono ripresi. Rossopomodoro "prende le distanze dell'episodio ripreso nel video - si legge in una nota - e ...

Milano - spruzza deodorante sui colleghi stranieri in pizzeria | Aperta un'indagine interna : L'imbarazzante video è stato diffuso da un'altra dipendente del ristorante "Rossopomodoro". Il protagonista travolto, sui social, dai commenti che condannano il gesto

Milano - dipendente di Rossopomodoro spruzza deodorante sui colleghi stranieri : “Oh - disinfestazione”. Inchiesta interna : Un deodorante spray usato per eliminare il “cattivo odore” di alcuni dipendenti stranieri da parte di un collega campano. È la video-denuncia di una dipendente della catena Rossopomodoro realizzato nelle cucine del locale presente in stazione Centrale a Milano. “Guardate così si trattano le straniere dove lavoro io, che vergogna”, la scritta sul profilo Facebook di Biancavee Ortill. Le immagini, oltre 1200 le condivisioni ...

Calciomercato - duello Milan-Inter per Carrasco - rossoneri su Deulofeu e Diawara (RUMORS) : Il Calciomercato del Milan non si concluderà con i due arrivi di Paquetà e Piatek. La dirigenza rossonera vuole dare infatti a Gennaro Gattuso un altro rinforzo, che probabilmente sarà un attaccante o un centrocampista. Anche se numericamente, a ben guardare, la mediana rossonera non è in difficoltà, nelle prossime settimane infatti rientrerà Lucas Biglia, il quale è stato fuori per diverso tempo a causa di un infortunio. Calciomercato Milan, ...

L’Inter gioca male e perde : ora il Milan è a 5 punti : Brutta domenica per i nerazzurri. Il Torino batte l’Inter 1-0 all’Olimpico con un gol del difensore Izzo. Nel primo tempo

Milan Napoli 0-0 LIVE - risultato in diretta. Equilibrio all'intervallo : Milan-Napoli 0-0 LIVE Milan, 4-3-3, : Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetá; Suso, Cutrone, Calhanoglu. All. Gattuso Napoli, 4-4-2, : Ospina; Malcuit, Albiol,...

Calciomercato Inter - ecco Soares. Duello di mercato con il Milan per Carrasco : Non solo Godin fra gli obiettivi concreti dell'Inter, che ha rafforzato la difesa con l'arrivo di Cedric Soares, terzino destro classe 1991 protagonista in questa prima parte di stagione con la maglia ...

Inter - ecco come fare lo sgarbo al Milan - : Il calciomercato di gennaio è nella sua ultima fase e l'unica squadra che ha fatto movimenti significativi è stata il Milan. Dietro però c'è l'altra squadra di Milano, l'Inter, che pur muovendosi per ...

Inter-Milan : si infiamma il derby di mercato per un attaccante - : Si profila all'orizzonte un derby di mercato tra Inter e Milan : le due milanesi hanno entrambe nel mirino l'attaccante esterno Yannick Ferreira Carrasco , ex Atletico Madrid attualmente in Cina al ...

Carrasco Inter - i nerazzurri sull’obiettivo del Milan per il dopo Candreva : Carrasco Inter – Chiusi i colpi Paquetá e Piatek, ora per il Milan è la volta del terzo grande acquisto di questo gennaio con Yannick Ferreira Carrasco? Forse, ma di certo non sarà una formalità. Infatti, come se non bastassero i problemi legati al cartellino dell’esterno offensivo, di proprietà di un club cinese, il Dalian […] L'articolo Carrasco Inter, i nerazzurri sull’obiettivo del Milan per il dopo Candreva proviene ...

Calciomercato Inter - si profila una cessione di Candreva : il possibile sostituto è un obiettivo del Milan : Nel caso in cui Candreva decidesse di togliere il disturbo, l’Inter si getterebbe a capofitto su un giocatore seguito dal Milan Antonio Candreva può lasciare l’Inter, le parole del suo agente Pastorello hanno sottolineato la possibilità di un addio improbabile fino a qualche mese fa. Il poco minutaggio concessogli da Spalletti però potrebbe cambiare le carte in tavola, spingendo l’Inter ad andare a caccia di un ...

Calciomercato Milan - Zapata : l’Inter prova lo scippo a zero? : Calciomercato Milan – Questi sono giorni molto intensi per il direttore generale del club rossonero, Leonardo. L’alto dirigente della società meneghina infatti è alle prese soprattutto con gli acquisti necessari a far compiere il salto di qualità alla squadra allenata da Gennaro Gattuso e così raggiungere la zona Champions, obiettivo dichiarato dal Milan per questa […] L'articolo Calciomercato Milan, Zapata: l’Inter prova ...

Sala : “Inter e Milan decidano cosa fare su San Siro” : "Ogni esigenza che le squadre possono avere per lo stadio sarebbe meglio fosse chiarita oggi", ha commentato il sindaco di Milano sulla vicenda San Siro. L'articolo Sala: “Inter e Milan decidano cosa fare su San Siro” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calcio - Serie A 2019 : tante sfide interessanti nella 21ma giornata. Riflettori puntati su Milan-Napoli - la Juventus affronta la Lazio : Sarà un fine settimana di grande Calcio visto che la 21ma giornata di Serie A offrirà tante sfide di alta classifica. I due big match di questo turno di campionato vedranno infatti impegnate in trasferta le prime due squadre in graduatoria. La prima in campo sarà il Napoli che sabato 26 alle 20.30 giocherà a San Siro contro il Milan. Una partita molto attesa visto che potrebbe rivelarsi per entrambe decisiva nel cammino stagionale. I rossoneri ...