Milan | Gattuso | ' La Coppa Italia è uno degli obiettivi stagionali Su Piatek'

Coppa Italia - Milan-Napoli – Gattuso non ha dubbi : “Piatek come Tomasson! Bakayoko un punto fermo - Biglia e Caldara quasi pronti” : Intervistato da Milan Tv, Gattuso ha fatto il punto della situazione sulla sfida di Coppa Italia contro il Napoli, secondo impegno ravvicinato contro i partenopei dopo la sfida in Serie A Dopo l’impegno di campionato, una particolarità del calendario, regala un secondo atto di Milan-Napoli a distanza di pochi giorni, questa volta in Coppa Italia. Ai microfoni di Milan Tv, l’allenatore rossonero, Gennaro Gattuso, ha fatto il ...

Milan - Gattuso esalta Piatek : «Mi piace. Ancelotti? Lo sento sempre» : TORINO - Il Milan si prepara per la sfida di Coppa Italia contro il Napoli . Le due squadre hanno pareggiato 0-0 nell'ultimo turno di Serie A e si incontrano nuovamente per la qualificazione al ...

Milan - Gattuso benedice Piatek : 'Mi ricorda Tomasson' : Il Milan riospita il Napoli per i quarti di Coppa Italia. Debutta Piatek: 'Assomiglia a Tomasson', garantisce Rino Gattuso. 'Dobbiamo ripartire dai primi 50' di campionato, mettendo la stessa ...

Milan - Gattuso : "Piatek come Tomasson. Biglia e Caldara tornano tra 7 giorni" : Il secondo Milan-Napoli nel giro di tre giorni non assegnerà punti come in campionato, ma un pass per le semifinali di Coppa Italia: per andare avanti servirà un successo e Rino Gattuso indica la ...

Milan - Gattuso lancia Piatek per il bis col Napoli : "Mi ricorda Tomasson" : Dopo il pareggio in campionato, arriva subito il bis in Coppa Italia : sfida diretta, questa volta, tra Milan e Napoli , in palio la semifinale. Sabato a San Siro un match sostanzialmente equilibrato ...

Milan - Donnarumma fa gli straordinari : Gattuso si gode un Gigio al top : Nei cinque clean sheet sulle ultime sette gare di Serie A del Milan, la firma di Donnarumma è grande e grossa, proprio come Gigio: il 99 rossonero ha chiuso la porta ed è tornato a esprimersi ad alti ...

Milan - Gattuso ha blindato la difesa ma per la Champions servono più gol : MilanO - Il lungo duello tra Milan e Napoli, due partite in quattro giorni a San Siro, ha archiviato una prima tappa indolore, con lo 0-0 del campionato . Però martedì, nei quarti di finale di Coppa ...

Milan - il calciomercato adesso è fermo : Gattuso non avrà i rinforzi che si aspettava : calciomercato Milan ad un bivio, oramai manca pochissimo alla fine della sessione invernale e Leonardo deve piazzare un colpo di coda Il calciomercato del Milan sta vivendo una situazione di stallo abbastanza preoccupante dal punto di vista di mister Gattuso, il quale rischia di non avere gli innesti che si attendeva da questo mese di gennaio. L’unica aggiunta al momento è stato Paquetà, dato che per Piatek si è trattato di un ...

Milan-Napoli - le voci. Ancelotti : "Un tempo regalato" - Gattuso : "Paquetà incredibile" : Milan-Napoli e un pareggio che frena la corsa di entrambe: i rossoneri rallentano nella lotta al quarto posto mentre gli azzurri abbandonano forse in via definitiva ogni speranza di rimanere in orbita ...

Milan-Napoli - Gattuso : “Bene. Lasciamo a desiderare negli ultimi 20 metri” : Milan-Napoli 0-0 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Dazn, Gennaro Gattuso, tecnico del Milan, ha parlato del pareggio contro il Napoli: “Abbiamo giocato contro una grandissima squadra. Il nostro primo tempo è stato ottimo, siamo venuti a mancare negli ultimi 20 metri con errori tecnici. Il Napoli crea sempre pensieri, soprattutto oggi […] L'articolo Milan-Napoli, Gattuso: “Bene. Lasciamo a desiderare ...

Milan - Gattuso : "Piatek e Cutrone insieme? Si può - ma serve equilibrio" : L'anticipo del sabato sera ha regalato una partita emozionante, ma senza gol. E Rino Gattuso, tecnico del Milan, non può che essere soddisfatto della prestazione dei suoi contro il Napoli: 'Abbiamo ...

Milan - Gattuso : "La squadra mi è piaciuta - Paquetà è incredibile" : "Nel primo tempo abbiamo giocato molto bene, nel secondo tempo è subentrata la stanchezza. Non dimentichiamoci della squadra contro cui giocavamo. Abbiamo avuto le nostre occasioni, la prestazione mi ...

Milan-Napoli - Gattuso : “Higuain capitolo chiuso” : Buon pareggio per il Milan nella gara di campionato contro il Napoli, ecco le dichiarazioni di Gattuso ai microfoni di Sky Sport: “Nel primo tempo abbiamo giocato bene a livello qualitativo, nel secondo tempo abbiamo sbagliato qualcosa, c’è stata un po’ di stanchezza, abbiamo iniziato a farci vedere meno e a volere bene la palla. È venuta fuori la partita che ci aspettavamo, ma a livello qualitativo potevamo fare meglio. Il gol? Non ...

Sacchi elogia Gattuso : 'Ha ridato orgoglio e dignità al Milan : Arrigo Sacchi , leggenda del Milan , parla a la Gazzetta dello Sport di Gennaro Gattuso : 'Lo volevo all' Atletico Madrid quando giocava nei Glasgow Rangers. Ragazzo eccezionale, merita il meglio. È stato anche mio inquilino. Gli dicevo: 'Rino, le porte si aprono ...