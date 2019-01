Milan | Donnarumma fa gli straordinari | Gattuso si gode un Gigio al top

Calciomercato Milan - Antonio Donnarumma : salta il trasferimento all'Olympiacos - i motivi : La valigia per la Grecia era già pronta da tempo, le visite mediche organizzate da quello che sarebbe dovuto diventare il suo nuovo club pure: il matrimonio tra Antonio Donnarumma e l'Olympiacos però ...

Milan-Napoli - le pagelle : Donnarumma una garanzia Paquetà sbaglia La classifica : Gigio è tornato su livelli altissimi, delude il brasiliano. Buono il debutto di Piatek. Mertens è nullo, Koulibaly dà una lezione a tutti

Donnarumma frena il Napoli - Piatek prova a svegliare il Milan dal torpore di Calhanoglu : un pareggio che scontenta tutti : Milan e Napoli si dividono un punto che non serve a nessuna delle due. Donnarumma ferma Milik e compagni, rossoneri sterili in attacco, la scossa la dà il nuovo arrivo Piatek che però non riesce a sbloccare lo 0-0 Big match a chiudere il saturday night della 21ª giornata di Serie A: Milan e Napoli di scena al Meazza. Spettacolo ad intermittenza, difese che hanno la meglio sugli attacchi e portieri che si fanno sempre trovare pronti: manca ...

Donnarumma frena il Napoli - Piatek prova a svegliare il Milan dal torpore di Chalanoglu : un pareggio che scontenta tutti : Milan e Napoli si dividono un punto che non serve a nessuna delle due. Donnarumma ferma Milik e compagni, rossoneri sterili in attacco, la scossa la dà il nuovo arrivo Piatek che però non riesce a sbloccare lo 0-0 Big match a chiudere il saturday night della 21ª giornata di Serie A: Milan e Napoli di scena al Meazza. Spettacolo ad intermittenza, difese che hanno la meglio sugli attacchi e portieri che si fanno sempre trovare pronti: manca ...

DIRETTA/ Milan-Napoli - risultato live 0-0 - streaming video DAZN : Donnarumma reattivo su Callejon - Serie A - : DIRETTA Milan Napoli, streaming video DAZN: le due squadre si affrontano per la prima di due sfide ravvicinate, giocheranno anche in Coppa Italia.

PROBABILI FORMAZIONI / Milan Napoli : quote - Meret sfida Donnarumma a San Siro - Serie A - : PROBABILI FORMAZIONI Milan Napoli: quote, le ultime notizie su moduli e titolari per il big-match di Serie A che si gioca questa sera a San Siro.

Calciomercato Milan - oggi la firma di Tiago Djalò : bloccata la cessione di Antonio Donnarumma : Il centrale portoghese arriverà oggi in Italia per firmare il nuovo contratto con il club rossonero, che intanto ha bloccato la cessione di Antonio Donnarumma Non solo Paquetà e Piatek, il Milan si assicura anche un giovane difensore portoghese classe 2000. Si tratta di Tiago Djalò, prelevato dallo Sporting CP nei giorni scorsi, al termine di un blitz utile per battere la concorrenza di United e City. LaPresse – Spada Accordi ...

Milan - Donnarumma : 'Importante ripartire dopo il ko in Supercoppa' : 'Abbiamo fatto una grande partita tutti quanti, abbiamo saputo soffrire tutti insieme -aggiunge Donnarumma ai microfoni di Sky Sport-. La cosa più importante era la qualità, abbiamo vinto una ...

Milan - Donnarumma : 'Higuain via? Scelta sua... E' un amico - lo stimo' : Gianluigi Donnarumma , portiere del Milan , parla a Sky Sport dopo la vittoria col Genoa: 'Abbiamo fatto una grande partita tutti quanti, abbiamo saputo soffrire tutti insieme. La cosa più importante era la qualità, abbiamo vinto una grandissima partita'. ...

Milan - Donnarumma si gode la vittoria di Genova : “importante ripartire - non molleremo il quarto posto” : Il portiere del Milan ha parlato dopo la vittoria ottenuta a Genova, sottolineando come la strada verso il quarto posto sia ancora lunga “Brucia ancora la sconfitta di Jeddah, l’importante era ripartire con l’obiettivo del quarto posto. Siamo lì e già pensiamo alla prossima, questa è ormai andata“. Così il portiere del Milan, Gigio Donnarumma, dopo il successo per 2-0 in trasferta contro il Genoa, dove il 19enne ...

Calciomercato Milan - mani su Tiago Djaló. Antonio Donnarumma può partire : mani su Tiago Djaló Il Milan, inoltre, continua a lavorare molto su dei giovani talenti, in osservanza ad una politica voluta dalla proprietà e che la dirigenza sta mettendo in pratica. In questo ...

I fratelli Paquetà come Vieri - Seedorf - Donnarumma e tanti altri : Lucas al Milan e Matheus lo “segue” al Monza : I fratelli Paquetà approdano entrambi in Italia, uno al Milan e l’altro al Monza dell’ex presidente rossonero Berlusconi Lucas Paquetà al Milan e il fratello maggiore Matheus in prova al Monza è solo l’ultimo di una lunga serie di incroci che hanno visto approdare in Serie A, alle volte anche nella stessa squadra, due fratelli. Sponda Milan, e sempre nel ruolo di portiere, a disposizione di Gennaro Gattuso ci sono Gigi e ...

Milan - una minaccia per Donnarumma : Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello sport , il futuro di Donnarumma è ancora tutto da scrivere. Il Milan potrebbe valutare di cedere il suo portiere per 40 milioni di euro, in modo tale da generare una ricca plusvalenza. Nel caso si ...

Milan - Donnarumma risponde duramente a Salvini dopo le critiche assurde del ministro : Gigio Donnarumma ha parlato a caldo dopo la vittoria contro la Spal, rispondendo a tono a Matteo Salvini “È normale che quando inizi a fare delle partite importanti e a non subire goal diventa tutto più facile. dopo i momenti difficili dell’anno scorso ora sono più tranquillo, serve tutto per fare esperienza”. Gigio Donnarumma ha parlato ai microfoni di Pressing dopo la vittoria del suo Milan sulla Spal. Il portiere rossonero però, si è ...